Pablo Sánchez 03 MAR 2026 - 10:20h.

Preocupación con los jóvenes del Real Madrid: "La camiseta pesa muchísimo"

No estuvo acertado en ninguna faceta del juego

Compartir







LALIGA EA SPORTS ha dado un vuelco inesperado tras la derrota del Real Madrid ante el Getafe. El resultado adverso de los blancos no entraba en las quinielas y permite al Barcelona tomar cuatro puntos de ventaja en el liderato. El partido en el Santiago Bernabéu fue para olvidar y la afición lo hizo saber tras el pitido final. La actuación de algunos de los protagonistas cabreó bastante a la parroquia blanca, que centro sus miras en dos de ellos.

Franco Mastantuono y Dean Huijsen se llevaron el protagonismo negativo del encuentro. El argentino acabó desquiciado y expulsado en el tiempo de descuento por hablar más de la cuenta delante del colegiado. El central, por su parte, acumuló un puñado de errores que evidenciaron el mal momento que atraviesa.

PUEDE INTERESARTE Qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro del Madrid - Getafe y cuántos partidos se perderá

Pases defectuosos, desplazamientos en largo sin precisión, faltas comprometidas y hasta una tarjeta amarilla innecesaria que acarrea sanción y que le impedirá estar a disposición de Álvaro Arbeloa para el encuentro frente al Celta en Balaídos (Tampoco podrá contar con Carreras por el mismo motivo). Todo ello después de haber entrado al partido en el minuto 68 para suplir a Alaba. Nada le salió bien al bueno de Dean, que fue objeto de críticas entre el madridismo y en las redes sociales.

El enfado de la parroquia blanca

Un vídeo recopilatorio de errores de Huijsen durante su media hora sobre el verde desencadenó un reguero de críticas por su partido tanto en las gradas del Santiago Bernabéu como en las redes sociales.

Algunos coincidían en que no atraviesa su mejor momento al igual que todo el bloque, mientras que otros opinan que no tiene el nivel necesario para jugar en el Madrid. De una forma u otra, las valoraciones iban en el mismo sentido con mensajes como los que recopilamos a continuación.