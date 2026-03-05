Niko Mihic, jefe de los servicios médicos del Madrid, al teléfono y sin perder de vista el entrenamiento

Saray Calzada 05 MAR 2026 - 11:59h.

Los servicios médicos están bajo la lupa y en el entrenamiento previo al Celta estuvo presente Mihic

Quién es el médico milagro que está detrás de la recuperación de Mbappé y que ya trató a Benzema

La enfermería del Real Madrid está a tope y los servicios médicos y la preparación física empiezan a estar en el ojo del huracán. Se ha sabido que Bellingham y Mbappé están tratando sus respectivas lesiones en sus países y Álvaro Arbeloa confirmó que esto era así, pero supervisado por el club. En el último entrenamiento antes de enfrentarse al Celta de Vigo se pudo ver al jefe de los médicos del equipo blanco, Niko Mihic, estar muy pendiente de la sesión y hablando por teléfono como se puede ver en el vídeo superior.

Se ha hablado mucho de las lesiones en el Real Madrid a raíz de la última que se ha producido. Rodrygo estará fuera varios meses tras romperse el cruzado y ya van varias lesiones de este tipo en los últimos años. Los plazos que da el club con algunos jugadores también empiezan a preocupar. El regreso de Bellingham y Mbappé están en el aire y ambos se tratan fuera del club.

Los viajes de los lesionados

Arbeloa aseguró que todo esto está supervisado por la institución blanca. "Organizadas por los servicios médicos del Madrid. Han estado en Londres y París acompañados por gente del club. Todo está supervisado por el Madrid", comentó al respecto.

La plaga de lesiones durante la temporada ha sido una constante. Cuando unos se recuperan, otros vuelven a la enfermería. La defensa ha sido una de las zonas más golpeadas. Durante varias fases del curso han jugado jugadores en posiciones que no eran las suyas como Valverde de lateral derecho o Tchouameni de central o también Camavinga de lateral izquierdo. Mala suerte o mala planificación aparte, el Madrid pasa por uno de sus momentos más delicados en lo deportivo en los últimos años y lo peor es que hay pocos motivos esperanzadores a los que los madridistas se puedan agarrar para creer en este equipo y las opciones de título.