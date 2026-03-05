Celia Pérez 05 MAR 2026 - 12:19h.

El Real Madrid no termina de arrancar esta temporada. Casi dos meses después de que Álvaro Arbeloa llegara al banquillo blanco tras la salida de Xabi Alonso, el equipo sigue sin dar con la tecla. Todos los ojos se posan ahora en la figura del técnico blanco, cada vez más en entredicho, pero también se sigue mirando al que será el próximo mercado de fichajes y en los refuerzos necesarios para hacer la plantilla más competitiva. Y ahí, lleva tiempo sonando el nombre de Vitinha.

El equipo echa mucho de menos tener un centrocampista organizador y creador de juego, capaz de mover al equipo en esa zona, de llevar peligro arriba y de ordenar al equipo en momentos difíciles. Por ello, el luso es uno de los objetivos, aunque la operación es compleja en el apartado económico y que el conjunto blanco ya intentó efectuar el pasado verano.

Aún así, el jugador el futbolista en una entrevista en Canal 11 ha descartado que se vaya a mover. El luso señala que es feliz en el PSG y que "sería una tontería irme".

Es más, Vitinha cree que lo mejor para él es seguir en conjunto parisino ya que se siente el cariño de la afición. "No creo que sea lo mejor para mí. ¡Me siento muy bien aquí en el PSG!", aseguró, a lo que añadió "siento que la gente me aprecia mucho y siento que me he ganado ese cariño."

"Me encanta estar aquí en el PSG, y a mi familia también. Tenemos un grupo fantástico y un entrenador increíble", aseguró respecto a su estancia en la capital francesa.

Vitinha acaba de completar un año inmaculado con el PSG. Tras ganar los seis títulos de la temporada -redondeados con la FIFA Intercontinental Cup 2025- fue nombrado mejor creador de juego del mundo este año por la IFFHS. Su contrato hasta 2029 con el cuadro galo y su valor de mercado son los obstáculos que debe salvar el Madrid para su fichaje.