La Selección Española, obligada a retrasar su vuelo a Turquía por el conflicto con Irán

Saray Calzada 05 MAR 2026 - 10:32h.

La Selección ha retrasado su viaje un día, pero sigue muy pendiente de lo que pueda suceder en Turquía

Los conflictos que tienen en vilo al Mundial a falta de 100 días para su comienzo

Compartir







La Selección Española femenina de fútbol está disputando partidos de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene. Tiene un encuentro previsto para el próximo sábado contra Turquía, pero dado el conflicto bélico que se ha desatado en Oriente Medio se ha visto alterado su plan. Tenía previsto viajar este mismo jueves para preparar el encuentro, pero dado los últimos acontecimientos lo harán el viernes.

De momento se aplaza el viaje, pero seguirán pendientes a lo largo del día de hoy por si se dan otra serie de acontecimientos que hagan volver a cambiar el plan establecido. La tensión se respira en el país turco tras la interceptación del misil.

PUEDE INTERESARTE El grueso del junior del Valencia Basket ya está en Turquía tras verse sorprendido por la guerra

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ya ha "expresado las advertencias más claras" para evitar que se repitan ataques a su territorio, en referencia al misil iraní que fue derribado en el espacio aéreo turco.

Un misil lanzado desde Irán a través del espacio aéreo iraquí y sirio fue interceptado este miércoles al entrar en territorio turco por defensas antimisiles de la OTAN, ubicadas en el Mediterráneo oriental, según un comunicado del Ministerio de Defensa turco. Restos del proyectil interceptado cayeron en suelo turco sin causar víctimas ni heridos, confirmó esa nota.

España, con un ojo puesto en Turquía

El conjunto de Sonia Bermúdez, que goleó el martes a Islandia (3-0) en el primer encuentro de la fase de clasificación mundialista disputado en Castellón, debe jugar el sábado ante el cuadro ucraniano a partir de las 18.00 horas en el estadio Mardan Antalyaspor de Antalya, ubicada en la zona sur de Turquía, en el mar Mediterráneo.

La preocupación en el organismo federativo y en la propia selección nacional es patente y se está monitorizando la situación entre las dos asociaciones e incluso la propia UEFA porque no se quiere poner en riesgo a la expedición que debe viajar, con lo que incluso no se descarta el aplazamiento del choque.