Joaquín Anduro 06 MAR 2026 - 21:29h.

Valverde reconoce que les ha lastrado mucho la lesión de Nico Williams

El reto de Valverde para Robert Navarro y el problema del Athletic en el lateral: "Tengo que elegir lo que creo que es mejor"

Tras la eliminación en semifinales de Copa del Rey, el Athletic Club tiene una oportunidad para comenzar a pasar página este sábado ante el Barcelona en un partido en el que de nuevo estará ausente Nico Williams. El navarro sigue con el tratamiento para acabar de una vez por todas con la pubalgia que le ha lastrado esta campaña y Ernesto Valverde ha reflexionado lo que ha supuesto tener al atacante jugando sin estar al 100%.

En sala de prensa, este viernes, el Txingurri no ha querido poner tiempo de baja para el 10 rojiblanco: "Está trabajando fuerte. Todavía no está con nosotros y vamos a ver. No podría decirlo pero lo que tenemos claro es que es verdad que llevamos sin Nico tres semanas pero es que anteriormente hemos estado mucho tiempo con Nico no al 100% y eso nosotros no nos lo podemos permitir. Es muy difícil perder jugadores".

"La velocidad a la que pierdes jugadores porque uno se rompe el cruzado, el otro no está porque tiene una sanción... la velocidad a la que pierdes jugadores no lo puedes reponer y más un equipo como nosotros que tiene más dificultad para encontrar jugadores. Es difícil y nosotros no podemos tener a un jugador, aunque sea Nico, a medo gas. Le necesitamos a tope y esperamos que después de todo esto vuelva a tope", deseó Ernesto Valverde.

El parón de Nico Williams para dejar atrás definitivamente su pubalgia

A la ausencia de Nico Williams se han sumado de cara al Athletic-Barça, además de la suspensión de Yeray, las lesiones de Unai Egiluz, Beñat Prados, Maroan Sannadi y Aitor Paredes, siendo este último baja de última hora. Con este serán cinco los partidos que se ha perdido el atacante después de someterse a un nuevo tratamiento para acabar con su pubalgia.

El último encuentro que disputó Nico fue el derbi de ida de semifinales de Copa del Rey en San Mamés y ahí el club decidió que lo mejor era que parase después de estar jugando desde inicios del pasado mes de octubre con este dolor. Ahora, el futbolista ha optado por parar para poder estar listo para el final de temporada con el Athletic buscando regresar a Europa y también para poder ser pieza clave de la Selección Española en el Mundial.