Raúl de Tomás volverá al Rayo Vallecano: los planes del club y cuántos años de contrato le quedan

Fran Fuentes 08 JUN 2026 - 21:36h.

Al delantero le queda un año de contrato con la disciplina rayista; se espera su reincorporación al inicio de la pretemporada

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Raúl de Tomás será el segundo asunto a tratar por la dirección deportiva del Rayo Vallecano en este mercado de fichajes. Siendo el primero encontrar al entrenador ideal para tomar el relevo de Iñigo Pérez, quien se ha marchado al Villarreal CF, el segundo será el regreso del ariete a Vallecas después de su infructuosa cesión al Al-Wakrah SC de Qatar. Y es que, al tener un año más de contrato, tendrá que regresar a la disciplina rayista para hacer la pretemporada con el equipo.

El periplo del jugador por la Qatar Stars League ha estado lejos de ser un éxito. Y es que su participación se reduce a cuatro goles en 14 partidos, en los que apenas ha sumado 450 minutos en total. Si bien el promedio goleador ha sido positivo, el jugador sufrió una lesión a principios de año que le ha privado de tener continuidad en el conjunto catarí. Sin embargo, entretanto no ha permanecido ajeno a su actividad en la ganadería bovina relacionada con el toreo.

El pasado mes de febrero se anunció que el Al Wakrah SC rescindía el contrato del jugador. Sin embargo, se esperaba que el jugador permaneciese en Doha durante estos meses por motivos fiscales. Y es que debía permanecer en Catar 183 días, continuos o discontinuos, para poder hacer la declaración de la renta allí, que se pagan menos impuestos. En este sentido, sus visitas a España habrían sido puntuales.

Según comentó Vicente Moreno, su entrenador en el conjunto catarí, Raúl de Tomás habría sufrido una serie de problemas extrafutbolísticos que no le habrían permitido estar enfocado en el fútbol y demostrar su mejor versión en el Al Wakrah. Sea como fuere, ahora su futuro está en el Rayo Vallecano. Con un año más de contrato, rescindir al jugador no parece una posibilidad, así que entre el presidente, Raúl Martín Presa, y el entrenador que este último elija, tendrán que decidir qué pasa con el ariete. A sus 31 años, su mejor rendimiento deportivo queda ya bastante lejos, y es toda una incógnita saber si podrá darlo otra vez.