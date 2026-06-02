Pablo Sánchez 02 JUN 2026 - 07:44h.

Edin Terzic pone el foco en dos apuestas de futuro del Athletic: hay un caso abierto

Más equipos tras su fichaje

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Uno de los jugadores que el Athletic tiene en el radar en su siempre reducido mercado es Unai López. Su gran temporada en el Rayo Vallecano lo ha situado en el escaparate y los rojiblancos también andaban muy pendientes del futuro de un jugador que acaba contrato el próximo 30 de junio. Sin embargo, hasta la llegada de Edin Terzic hay pocos movimientos y en este sentido parece que el tiempo se le agota al cuadro rojiblanco.

En los últimos días había surgido la opción de Olympiacos en el horizonte de Unai López. José Luis Mendilibar, viejo conocido del club athleticzale, desea hacerse con sus servicios y todo hace indicar que así será. Tal y como apunta el periodista heleno Nikos Kotsis, Grecia apunta a ser el nuevo destino del todavía futbolista del Rayo.

Parece ser que habría rechazado la propuesta del Athletic y que estaría de acuerdo en las condiciones de su fichaje por Olympiacos. Llegaría a Grecia en los próximos días y firmaría un contrato de dos temporadas más una opcional. Todo puede quedar dilucidado muy pronto.

Un interés que se extiende

El nombre de Unai López no solo retumba en España y en Grecia. Su gran año en Vallecas, con el escaparate de la Conference League muy presente, le ha situado en las agendas de clubes de Italia, Francia, México y hasta incluso en la MLS y Arabia Saudí. Entre todas las propuestas, la que podría llevarse el gato al agua sería la de Olympiacos para jugar las próximas dos temporadas junto a Mendilibar.

Mientras tanto, el Athletic aguarda la llegada de Edin Terzic a Lezama para avanzar en ciertos aspectos del nuevo proyecto. El alemán ha ido adelantando tareas como importantes conversaciones con los jugadores que se encuentran cedidos, aunque aún queda mucho trabajo por delante.