Asís Martín 01 JUN 2026 - 09:38h.

Edin Terzic pone el foco en dos apuestas de futuro del Athletic: hay un caso abierto

El centrocampista de Barrika, de 21 años, hará la pretemporada con Terzic en el Athletic Club

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BilbaoSalta la vista que el partido del domingo que cerraba la liga Hypermotion en el Sardinero era especial para Peio Canales. El centrocampista vizcaíno cedido por el Athletic Club soltó un partidazo, anotando con la izquierda el primer gol, dando con la derecha la asistencia del segundo, participando en la elaboración del tercero e incluso estando a punto de dar otro pase de gol que, tan solo por unos centímetros, Andrés Martín no pudo convertir. Una exhibición acorde con su nivel a lo largo del curso.

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El futbolista de Barrika, a préstamo del Athletic esta temporada en el Racing de Santander, se ha doctorado de una manera excepcional, porque seguramente a lo largo de varios años será puesto como ejemplo de lo que debe y puede ser una cesión, ya que teóricamente regresa a Lezama para tratar de convencer a Edin Terzic con unos galones tan solo comparables a los que trajo el 'Teniente' Daniel Vivian de su capitanía con 21 años en el CD Mirandés.

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Pero en el conjunto montañés, que tan brillantemente ha quedado campeón de la Segunda división, se resisten a perder a un futbolista que tiene antecedentes familiares cántabros en Arredondo y que se ha sentido plenamente identificado con la ciudad y con el equipo. Ha sido uno más y ha crecido exponencialmente.

Fruto de ello, ayer domingo fue agasajado por todos sus compañeros cuando el minuto 85 José Alberto López indicó su cambio y al acabar el encuentro -tras ser empujado por un compañero hacia adelante- fue especialmente aplaudido por la grada de animación que entonaba a pleno pulmón el grito de "Peio quédate, Peio quédate".

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El centrocampista de Barrika, de tan solo 21 años de edad y un futuro esplendoroso por delante, ha anotado seis goles y repartido 8 asistencias, pero los números no responden del todo a su capacidad para tener un impresionante despliegue físico, poder jugar el balón con ambas piernas, abarcar mucho campo e incluso asomarse a zonas de ataque y remate.