Asís Martín 31 MAY 2026 - 20:16h.

El ídolo de Iñigo Vicente era "la seda" de un San Mamés donde sueña con jugar pronto

El cachorro de Barrika, de 21 años, ha firmado una cesión sensacional esta temporada

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Bilbao"La cesión de Peio Canales del Athletic al Racing le ha salido redonda al equipo de San Mamés" comentaban los comentaristas televisivos viendo al todocampista de Barrika anotar el primer gol y participar en los 3 primeros tantos del partido que han disputado este domingo en el estadio del Sardinero, que cerraba la liga Hypermotion 2025/26, el Racing de Santander y el Cádiz (4-1) con un gol también del 'Mago' de Derio.

El futbolista vizcaíno, cedido por el Athletic Club, ha sido uno de los pilares del ascenso de los montañeses a la máxima categoría 14 años después, junto a compañeros como el artillero Andrés Martín, un Asier Villalibre que ha metido 16 goles pese a estar tres meses lesionado o a Iñigo Vicente que ha dado una verdadera Master Class semanal con sus 9 goles y 20 asistencias, el récord histórico en la categoría de Plata.

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Peio Canales fue cambiado con una tremenda ovación del Sardinero en el minuto 85 sabedor de que es difícil que se quede aunque el club ha dicho que va a “hacer lo imposible” ante el Athletic. Todos sus compañeros le han abrazo mientras la grada cantaba "Peio quédate".

"Le he dado mucho más con balón al equipo de lo que la gente habla. Y con todo eso he intentado ayudar al equipo como más he podido"

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Ahora, las expectativas en Bilbao están altísimas con Peio Canales, que precisamente es un futbolista que puede venir muy bien al técnico alemán Edin Terzic, ya que en la última temporada de Ernesto Valverde el centro del campo vasco hizo demasiadas aguas con la grave lesión en el primer mes de competición de Beñat Prados.

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Lo que va a haber es tortas para hacerse con un hueco, porque ahí están Iñigo Ruiz de Galarreta, el citado Prados, Mikel Jauregizar, Alex Rego o Mikel Vesga, en espera de ese regreso de Canales o de Beñat Gerenabarrena que se jugaba también este domingo, con el Castellón, pelear por el ascenso.

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El centrocampista de Barrika, de tan solo 21 años de edad y un futuro esplendoroso por delante, ha anotado seis goles y repartido 8 asistencias, pero los números no responden del todo a su capacidad para tener un impresionante despliegue físico, poder jugar el balón con ambas piernas, abarcar mucho campo e incluso asomarse a zonas de ataque y remate.

Su gol de este domingo la notaba con la pierna izquierda ante la salida del guardameta gaditano. Luego, con la derecha servía la asistencia en el minuto 29 para que un intratable Arana (doblete hoy) elevará el 2-0 al luminoso para el conjunto cántabro en una contra de libro.

Eso sí, habría que ver si además no se produce una incorporación externa, ya que hay futbolistas como Unai López del Rayo Vallecano, Iván Martín, del descendido Girona, o Urko González de Zarate del RCD Espanyol que también gustan en la Secretaría técnica rojiblanca para esa parcela ancha.

Así hablaba José Alberto sobre el rendimiento de Peio Canales en el Racing de Santander

"Conocíamos a Peio Canales bien en cuanto a lo que nos podía aportar, pero creo que lo que más nos asombra ha sido la madurez que tiene para la juventud, para los años que tiene; la madurez con la que ha afrontado todo y, sobre todo, la regularidad que ha tenido. El hecho de estar entrenando estos días al nivel que lo ha hecho, de querer jugar todos los partidos, lo hace ser todavía mejor".

"Creo que es uno de los jugadores de más nivel que he tenido en mi corta trayectoria como entrenador. Bueno, pues le auguro un gran futuro por delante y espero poder coincidir con él en un futuro, porque es un jugador extraordinario y una persona todavía mucho mejor que lo que es como jugador. Así que imaginaos”.