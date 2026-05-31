El campeonato de Segunda, en juego

Joaquín Anduro 31 MAY 2026 - 17:25h.

Sigue en directo todo lo que suceda en esta última jornada

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA HYPERMOTION

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Este domingo llega el punto y final a la liga regular de LALIGA HYPERMOTION con la disputa de la jornada 42 en la que aún hay mucho en juego, ya sea la pelea por el campeonato entre el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, los cuatro clubes que jugarán el play off o la última plaza de descenso entre el Leganés y el Mirandés. A las 18.30h. llega el turno de los clubes que pelean por ese liderato y las eliminatorias de ascenso mientras que a las 21.00h. finalizará la campaña con el duelo directo de Butarque y el Córdoba-Huesca.

Así vivimos la pelea final por Europa y el descenso en LALIGA HYPERMOTION