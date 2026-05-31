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En directo, la pelea por el play off y el descenso en la última jornada de LALIGA HYPERMOTION

El balón de LaLiga, en la previa de un partido
El balón de LALIGA, en la previa de un partido. LALIGA
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Este domingo llega el punto y final a la liga regular de LALIGA HYPERMOTION con la disputa de la jornada 42 en la que aún hay mucho en juego, ya sea la pelea por el campeonato entre el Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña, los cuatro clubes que jugarán el play off o la última plaza de descenso entre el Leganés y el Mirandés. A las 18.30h. llega el turno de los clubes que pelean por ese liderato y las eliminatorias de ascenso mientras que a las 21.00h. finalizará la campaña con el duelo directo de Butarque y el Córdoba-Huesca.

Así vivimos la pelea final por Europa y el descenso en LALIGA HYPERMOTION

El campeonato de Segunda, en juego

El Racing recibe al Cádiz y el Dépor a Las Palmas con el primer puesto en juego y los cántabros dependiendo de sí mismos para volver a Primera por la puerta grande.

¡Bienvenidos!

¡Muy buenas tardes! Desde aquí viviremos las intensas horas que tenemos por delante con la pelea en la última jornada de LALIGA Hypermotion por todo lo que hay aún en juego.
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