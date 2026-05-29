Salida anunciada en el Deportivo tras confirmarse el ascenso: "Un orgullo y un privilegio"

Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 18:57h.

Su mensaje apunta al inicio de una “nueva era” en el Dépor

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El regreso del Deportivo a Primera División ha venido acompañado de una de las primeras salidas confirmadas en el conjunto blanquiazul. Cristian Herrera anunció públicamente su adiós al club pocas horas después de consumarse el esperado ascenso.

El atacante se despidió del deportivismo a través de un emotivo mensaje en redes sociales en el que dejó claro que su etapa en Riazor ha terminado tras cumplir el gran objetivo colectivo.

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“Ha sido un honor y un privilegio”

“¡El Dépor es de Primera!”, arrancó escribiendo el futbolista en una publicación cargada de emoción.

Cristian Herrera aseguró que vestir la camiseta del Deportivo ha sido “un honor y un privilegio” y reconoció que no podía imaginar una mejor manera de cerrar su etapa en el club que consiguiendo el ascenso: “Para mí ha sido un honor y un privilegio poder vestir y defender esta camiseta, y no ha habido mejor forma de terminar”.

Agradecimiento a todo el club

El delantero quiso acordarse de todas las personas que forman parte del día a día del Deportivo, desde el cuerpo técnico y médico hasta utilleros, mantenimiento, seguridad o comunicación.

También destacó la unión del vestuario como una de las claves para lograr el regreso a Primera División: “Unión, esfuerzo y pasión son las palabras que nos definen como equipo”.

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Un mensaje especial para la afición

Cristian Herrera terminó su despedida dedicando unas palabras especialmente emotivas a la afición deportivista: “Son el alma de este escudo”.

Además, dejó un mensaje cargado de simbolismo sobre el futuro del club gallego: “El objetivo era hacer historia, ahora empieza una nueva era para este club”.

La publicación del futbolista confirma así su salida del Deportivo tras formar parte del equipo que consiguió devolver al histórico club gallego a la máxima categoría del fútbol español.