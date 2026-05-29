Fran Fuentes 29 MAY 2026 - 10:53h.

El entrenador del Real Zaragoza afronta el último partido en Segunda, antes de jugar en Primera RFEF

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David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, ha comparecido antes del último partido en LALIGA HYPERMOTION. De cara al próximo curso en Primera RFEF ha valorado la llegada de Ibai Gómez, que será el entrenador blanquillo en la categoría de bronce y ya participa en la planificación deportiva. Del mismo modo, ha lanzado una reflexión tras el descenso, pidiendo que la gente no sea tan pesimista con el equipo. A continuación, sus palabras más destacadas.

Cómo ha visto a Ibai Gómez: "Vamos a hablar de Ibai cuando todavía no hemos enterrado a... todos a fuego con él. A muerte con él. Todo lo bien que le vaya, le irá al Real Zaragoza. Lo poco que coincidimos el otro día, mucha ilusión. Creo que, a pesar de que él viene de Segunda división y baja una categoría, muy ilusionado. Creo que, sin haber hablado de fútbol con él, el brillo en los ojos y esa sensación de valorar que viene al Real Zaragoza, no que viene a un equipo... no, al Real Zaragoza. Y eso es una oportunidad esté en la categoría que esté. La sensación que me queda del otro día que le conocí es que siente que estamos en un sitio grande. No estamos en la categoría que queremos, pero estamos en un sitio grande".

Cómo prevé David Navarro que será el año que viene en Primera RFEF: "No me lo he planteado, vas por delante en ese aspecto. no he pensado en ello. Hay una dirección deportiva y una secretaría técnica que estarán trabajando en ello. Habrá unas situaciones contractuales que te van limitando también. yo creo que sí hay gente válida. Lo ideal es encontrar jugadores que encajen por su situación. Lo que te dice la experiencia en el tiempo es que, cuando peleas mucho por un futbolista y es forzado conseguirlo, no sale bien nunca. Lo ideal es que salga todo fluido, tanto los que quieran venir con esa ilusión de venir al Real Zaragoza, y los que estén, que el club considere que tienen que estar, lo mismo. Que estén convencidos.

La urgencia de ascender por la vía rápida: "Creo que estamos hablando y se está poniendo el germen, un germen peligroso, de que en un año hay que volver. Pero ya tenemos que centrarnos en una cosa: la Primera RFEF es una categoría como la Segunda B antigua, no nos volvamos locos, pero en vez de haber cuatro grupos hay dos. En vez de 80 equipos, hay 40, por tanto te sube el nivel. El año que viene el Real Zaragoza va a ser el rival al que todos quieran ganar. Todos los días vas a jugar contra un rival que juega el partido de la temporada, y eso sube mucho la dificultad. Algún día, no voy a nombrar a ningún equipo porque con esto de las redes sociales y tal, puede ser que tengas mala suerte y un día en casa no estés acertado, con un rival econ el que no has jugado nunca en la vida y que estaba hace X tiempo en Tercera división, te gana. No nos volvamos locos, porque eso puede pasar, y lo normal es que pase. No pensemos que todos los días a los 15 minutos vamos a ir ganando 2-0. Encontrar ese equilibrio entre 'somos el Real Zaragoza, tenemos que volver lo antes posible', vamos a mejorar todo. Hay muchas cosas que mejorar. Vamos a trabajar en ello, pero una de las cosas es ese equilibrio. De lo que no tengo ninguna duda es de que va a estar otra vez lleno el Ibercaja Estadio, que volverá a ser nuestro hogar".

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Las dificultades de la Primera RFEF: "Como decía el otro día Javi Paredes, puede ser bueno que el equipo vuelva a coger la sensación de ganar. Aunque sea en otra categoría, estuvo ahí muy acertado, creo que va a ser muy importante. Primero hay que terminar esta temporada, pero el camino no va a ser autovía, vamos a tener que ir por camino de piedras. Hay que estar preparado para ello. El club está preparado para ello. El objetivo solo puede ser uno. En una entrevista que dio Lalo, dijo que el objetivo del año que viene va a ser ascender. Ese es el rasgo que tiene que tener el club. Si nos hubiéramos quedado en Segunda el objetivo sería subir a Primera. Se ha perdido la categoría y el objetivo es ascender a Segunda. No perder ese rasgo competitivo, pero sabiendo que no va a ser un camino de rosas. Creo que va a ser muy importante".

Qué consejo daría a la entidad y la afición en Primera RFEF: "Que no pensemos tanto en todo lo que está mal. Que pongamos más el foco en lo que nos hizo ser o estar en posiciones mejores. Estamos siempre tapando agujeros. ¿Qué es lo que nos hizo grandes? ¿Qué es a lo que podemos volver? ¿Qué podemos tener ya para aquello? Hay que cambiar un poco... nos hemos convertido en un club, no hablo solo del club, triste. Pero no por culpa nuestra, sino porque son muchos años de pum, pum, pum".

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La reflexión de David Navarro sobre la masa social del Real Zaragoza: "Estos días son muchas... sobre todo el camino en el coche, vas triste, se te vienen muchas cosas a la cabeza. Jolín, cuando éramos grandes, o estábamos en una posición de ganar títulos, ¿cuántas veces se llenaba La Romareda? Era raro el día que no había entradas. Y sin embargo, después de 14 años en Segunda, es relativamente habitual. Hay listas de espera para ser socio del Real Zaragoza. Es brutal lo que tenemos ahí, es diferencial en España. Por ahí nos tenemos que agarrar. Tenemos que intentar que, poquito a poco, la afición se sienta muy orgullosa y partícipe de lo que es el Real Zaragoza. Al final son el alma y el corazón. Pensaba estos días en que tenemos que pensar en eso, cuando estábamos en una situación de grandeza, porque el club sigue siendo grande. Porque el club no es solo la situación deportiva, o si hay hierbajos o no hay hierbajos. Ostras. ¿Qué club tiene eso? ¿Qué club lleva 14 años en Segunda, baja a Primera RFEF, y tiene lista de espera para que la gente se haga abonada, socia o como se diga ahora? Y estoy convencido de que el año que viene va a pasar lo mismo. Eso es brutal. Tenemos algo ahí brutal y diferencial que te hace grande. Sobre ello tenemos que edificar todo lo demás. Todo lo deportivo, todo lo humano. Pero tenemos que saber valorar eso, esa arma que es la gente que está alrededor del Real Zaragoza. Que es difícil la exigencia, que todos los días hay cierta ambiente de negatividad, sí, claro. Pero esa intensidad es la que hace que, después de 14 años, sigan ahí. Hay que intentar que esa intensidad la hagamos como buena. Es ahí donde tenemos el gen competitivo y la ventaja respecto a los demás. Ahí".