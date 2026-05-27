El plan del Real Zaragoza con su portería: un fichaje y dos apuestas de la casa

Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 16:43h.

El Zaragoza quiere pescar en el Celta y trabaja en un mercado de fichajes de regresos

El club se mueve con celeridad para cubrir esta demarcación

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El Real Zaragoza trata de poner orden al importante entuerto en el que anda inmerso. El equipo consumó el pasado domingo su descenso a Primera RFEF y toca rearmarse y hacer un nuevo y ambicioso proyecto para volver al fútbol profesional. Entre las numerosas tareas pendientes está la de dar forma a la portería. El arco blanquillo cambiará de manera radical y el club ya sigue los pasos que quiere dar para dotarla de lo que necesita.

En resumen y tal y como informa El Periódico de Aragón, el Zaragoza busca un fichaje y dos chicos de la casa. Ese hombre sobre el que recaerá la responsabilidad principal bajo los palos es Diefo Fuoli. El meta aragonés anda inmerso en la pelea por el ascenso a LALIGA HYPERMOTION con el Sabadell. Le queda un año de contrato y que podría verse ampliado a dos si logra ascender. Aún así, los aragoneses confían en que las negociaciones llegarían a buen puerto teniendo en cuenta la voluntad del meta de cambiar de aires y volver a su tierra.

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Las otras dos opciones están en casa, pilar sobre el que se sustentará el nuevo proyecto del Zaragoza.

Dos hombres del filial

Si Diego Fuoli termina llegando, el siguiente paso para la portería es cerrar a su segundo y su tercero. Ambos estarían en la casa blanquilla. La apuesta del Zaragoza sería la de Carlos Calavia. Con el chico hay que tener en cuenta que, al cumplir los 23 años, pasará a tener ficha sénior y en Primera RFEF exigen un mínimo de 18.

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Manolache, portero del Zaragoza de División de Honor y de 18 años, sería el elegido como tercer arquero. Ya ha sido internacional con las categorías inferiores de Rumanía y hay mucha ilusión depositada en el joven. Por el camino han aparecido y aparecerán más opciones, aunque la hoja de ruta del club en este sentido parece estar bastante clara.