Celia Pérez 26 MAY 2026 - 09:34h.

Apuesta personal de Lalo para dirigir al primer equipo

Las dos leyendas blanquillas candidatas a la presidencia del Real Zaragoza

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No hay tiempo que perder. Aún falta un partido para terminar la temporada, pero el Real Zaragoza tiene más que consumado su descenso a Primera RFEF. Dando los últimos coletazos en Segunda división, la dirección deportiva ya solo piensa en diseñar un proyecto deportivo de garantías para el próximo año y volver cuanto antes a la categoría de plata. Y para ello, la apuesta de Lalo Arantegui es el bilbaíno Ibai Gómez.

El ex técnico del Andorra es el elegido por la dirección deportiva para tomar las riendas del primer equipo en el nuevo proyecto. Según cuenta El Periódico de Aragón, Ibai es una apuesta personal de Arantegui, al que le gusta por su manual de estilo y en el que confía para el regreso del equipo a Segunda. De hecho, el técnico de Santutxu llegará este mismo martes a tierras zaragozanas después de firmar su contrato la pasada semana y comenzara a trabajar en el proyecto.

Lalo Arantegui cierra el tercer fichaje para el Real Zaragoza

Con el descenso a Primera RFEF ya consumado, el Real Zaragoza interioriza un cambio de categoría donde se avecina una fuerte restructuración de la plantilla blanquilla. En este escenario lleva ya tiempo trabajando Lalo Arantegui. El director deportivo tiene cerrados nombres para la próxima campaña como Jaume Jardí y Rubén Díez, a los que se une ahora Jair Amador.

Será el tercer refuerzo después de Jaume Jardí, el joven delantero del Gimnàstic de Tarragona. A sus 23 años, ha militado en las canteras de Barça y Real Madrid para acabar explotando en el equipo catalán y centrando el interés de un club como el Real Zaragoza. Y de Rubén Díez, del Ceuta. El futbolista zaragozano ha sido clave en los esquemas de José Juan Romero esta temporada, asumiendo el liderazgo de la medular.