Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 07:21h.

El director deportivo reforzará la plantilla este verano

El Deportivo pelea por su primer fichaje en LALIGA EA Sports: un hándicap y dos rivales

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A Coruña vivió otra jornada de celebración a la altura de la hazaña conseguida. Ocho años después, el Deportivo de La Coruña certificó su regreso a LALIGA EA Sports, y como no podía ser de otra forma, había que celebrarlo por todo lo alto. Tras los actos del pasado lunes, una importante expedición herculina analizó el presente y el futuro de la entidad.

Entre ellos figuraba un Fernando Soriano que fue cuestionado ante los micrófonos de El Partidazo de COPE por el mercado de fichajes. El Dépor aterriza en la élite nacional con músculo económico y más que saneado, siendo siempre un destino atractivo por la gran masa social que atesora.

El líder de la parcela deportiva coruñesa fue cuestionado por la plantilla y se mojó. Fernando Soriano confirmó los primeros movimientos del Deportivo, e incluso cuando fue cuestionado por el número de incorporaciones que realizará, no dudó en reconocerlo.

El Deportivo confirma el número de fichajes que realizará en Primera

Fernando Soriano, acompañado de Massimo Benassi, admitió que está contento con la plantilla y no realizará ninguna revolución en Primera, aunque sí apuntó un número considerable de incorporaciones: "No hicimos muchos fichajes este pasado verano, suelen hacerse entre 8 y 10. La plantilla de este año no tiene que cambiar mucho, pero habrá siete u ocho fichajes".

De esos siete u ocho fichajes, el director deportivo fue cuestionado por el estado de las operaciones y si alguna de ellas ya estaba cerrada. Soriano avanzó los tiempos de algunos fichajes y admitió que, aunque no están hechos como tal, la dirección deportiva herculina si tiene algunos movimientos bastante encarrilados para la próxima temporada en Primera: "Estaba pensando... no está hecho, está avanzado. Ahora hay una semana en la que anunciaremos alguna cosa de las que tenemos ya, y luego, cuando toque".