Qué jugadores de LALIGA terminan contrato y quedarán libres en el mercado de fichajes

Pablo Sánchez 26 MAY 2026 - 07:01h.

Así está la Champions League 2026/2027: primeros bombos completos, equipos confirmados y posibles rivales

Los equipos descendidos, los que más jugadores perderán.

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Con la finalización de la temporada en LALIGA EA SPORTS, el futuro de muchos jugadores y equipos se llena de incógnitas y preguntas que aún no tienen respuesta. En breve comenzará el baile intenso de nombres, de negociaciones y de fichajes para uno u otro lado. Los contratos de los respectivos futbolistas son clave en esta toma de decisiones, por ello aquellos cuya relación con sus respectivos clubes expira juegan un papel clave en las próximas semanas y meses.

Como cada año, son muchos los jugadores de cada equipo los que terminan contrato. Sobre ellos hay que tomar decisiones que derivan de una renovación a futuro o de buscar nuevo destino. Algo similar ocurre con aquellos jugadores que entran en su último año de vinculación. En definitiva, activos con los que urge negociar y tomar decisiones. En el caso de LALIGA EA SPORTS, son muchos los futbolistas que concluyen contrato y en ElDesmarque lo vamos a analizar.

Qué jugadores de LALIGA terminan contrato

Cesiones a un lado, los futbolistas que terminan contrato el próximo 30 de junio en LALIGA son los siguientes:

Barcelona: Christensen y Lewandowski.

Real Madrid: Rüdiger, Dani Carvajal, Alaba y Fran González.

Villarreal: Dani Parejo y Thomas Partey.

Real Betis: Ricardo Rodríguez y Bakambu.

Celta: Mihailo Ristic, Franco Cervi, Marcos Alonso, Aidoo y Mingueza.

Getafe: Domingos Duarte, Allan Nyom, Djené, Diego Rico y Juan Iglesias.

Rayo Vallecano: Óscar Trejo, Espino, Mumin, Luiz Felipe y Unai López.

Valencia: Renzo Saravia, Guido Rodríguez, Thierry Correia, Cömert y Dimitrievski.

Real Sociedad: Elustondo.

Espanyol: Charles Pickel y Fernando Calero.

Athletic: Yuri Berchiche, Alejandor Rego.

Sevilla: Alexis Sánchez, Januzaj, Nyland, Gudelj.

Deportivo Alavés: Raúl Fernández, Protesoni, Guridi.

Elche: Josan, Léo Pétrot, Febas y André Silva.

Levante: José Luis Morales, Mathew Ryan, Pablo Martínez, Pampín y Dela.

Osasuna: Kike Barja, Juan Cruz y Javi Galán.

Racing de Santander: Jaime Mata, Marco Sangalli, Diego Fuentes, Pablo Ramón, Javi Castro y Damián Rodríguez.

Dépor: Cristian Herrera, Ximo Navarro, Escudero, Jurado, Parreño, Stoichkov, Gragera y Mulattieri.