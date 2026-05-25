Los grandes ausentes en la convocatoria de Luis de la Fuente

El posible once de gala de España en el Mundial 2026 tras conocer la lista de 26

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España ya tiene convocatoria para el Mundial 2026. Y como sucede siempre, surgen críticas y alabanzas a partes iguales sobre las decisiones de Luis de la Fuente, el encargado de decidir la lista de 26 futbolistas que representarán a nuestro país durante el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. Para suerte de la selección española, lo cierto es que son muchos los jugadores de gran nivel que se podrían haber entrado en esa lista definitiva pero, por unas cuestiones u otras, no lucirán La Roja durante el torneo que arranca el 11 de junio.

Así pues, en ElDesmarque aprovechamos la ocasión para hacer una convocatoria alternativa. La lista de los nos convocados: 26 jugadores de primer nivel que podrían armar un equipo que compitiera, y de verdad, por llegar a las rondas finales del torneo.

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Las ausencias de España en la convocatoria del Mundial 2026

La portería podría estar formada por Álex Remiro, Robert Sánchez y Leo Román. Especialmente dolorosa ha sido la ausencia del meta de la Real Sociedad, quien hasta ahora había sido un fijo como tercer portero. Además, también existiría una cuarta alternativa como Julen Agirrezabala.

En defensa, Dani Carvajal y Óscar Mingueza podrían estar en el lateral derecho, pues conocen de maravilla la selección. Y en la izquierda, dos futbolistas de renombre como Alejandro Balde y Álvaro Carreras. En el eje salen al menos cinco nombres, pero incluso podría ser alguno más: Huijsen, Le Normand, Pau Torres, Cristhian Mosquera o Pau Torres. Muchos de ellos, habituales en listas anteriores del seleccionador.

Fermín López es uno de los grandes ausentes en el centro del campo debido a una oportuna lesión. Si estuviera en buenas condiciones físicas, habría sido uno de los fijos. Pablo Fornals, Carlos Soler, Aleix García y Oihan Sancet han estado en citas anteriores, Pablo Barrios estaba llamado a tener continuidad hasta que llegaron las lesiones y Alberto Moleiro se postulaba como una de las posibles grandes sorpresas de la lista tras su gran curso, pero finalmente todos se han quedado fuera.

Arriba, es inevitable hablar de Álvaro Morata, hasta hace unos meses capitán de la selección pero excluido tras una paupérrima temporada en Italia. Samu Omorodion también iba a ser fijo hasta que se rompió el cruzado. Ander Barrenetxea, Jesús Rodríguez y Jorge de Frutos han estado en listas anteriores, mientras que Ansu Fati o Hugo Duro han firmado buenos números ofensivos esta temporada. Incluso aparecieron en los últimos días nombres como los de Gonzalo o Carlos Espí.

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Así pues, con esa posible convocatoria de los no convocados, un teórico once de España estaría formado por Remiro; Carvajal, Huijsen, Le Normand, Balde; Fornals, Fermín, Barrios; Barrenetxea, Jesús Rodríguez y Morata. La pregunta es: ¿hasta dónde habría llegado esta selección?