Basilio García Sevilla, 25 MAY 2026 - 13:06h.

El bético ha sido uno de los sacrificados de Luis de la Fuente para el Mundial

Convocatoria de España para el Mundial 2026: novedades y ausencias

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Luis de la Fuente ha ofrecido este lunes la esperadísima lista de la selección española para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y en ella no está Pablo Fornals. El centrocampista del Real Betis Balompié ha sido uno de los sacrificados por el seleccionador riojano, a pesar de haber entrado en las últimas convocatorias.

El castellonense regresó a la lista de España en el parón de noviembre, y estuvo también en la convocatoria del pasado mes de marzo, la última antes del Mundial, disputando además minutos de los dos partidos que disputó la ‘Roja’ ante Serbia y Egipto, siendo titular en el segundo de ellos.

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Sin embargo, a la hora de la verdad se ha caído de la lista de De la Fuente, y a partir de este lunes ya comienzan las vacaciones para un Pablo Fornals que acabó la temporada con el Betis a un gran nivel, con goles en los últimos partidos, incluido el que clasificó a su equipo para la Champions 21 años después.

Tras conocerse la convocatoria, el propio club verdiblanco envió un mensaje a su jugador a través de las redes sociales. "Una temporada de diez con un gol para la historia. Unos números que hablan por sí solos. Pablo, te queremos", ha publicado el Betis.

En la rueda de prensa posterior a la convocatoria, De la Fuente no quiso personalizar en los que no están, pero sí lanzó un mensaje general. “He hablado con algunos jugadores, con otros no, y es la parte más fea de este trabajo. Dejar fuera a jugadores capacitados en lo humano y en lo profesional. Pero aquí no se termina la historia, habrá más oportunidades. La vida no regala a nadie nada, se lo han ganado exactamente igual que los 26 convocados. Muy agradecido por el trabajo que han hecho con nosotros, pero no es un adiós, es un hasta pronto”, dijo el seleccionador.

La recuperación de Gavi, un canterano del Betis paradójicamente, ha sido clave para que el futbolista verdiblanco se caiga de la lista. Se especuló con su entrada ante la caída del onubense Fermín, lesionado, pero De la Fuente ha priorizado otros perfiles. “No creo que Pablo Fornals no vaya a estar en la lista. Ya está en la lista porque lo llamaron, y al margen ha hecho méritos para poder estar”, decía Manuel Pellegrini tras el partido ante el Levante, en el que Fornals hizo el gesto de una llamada telefónica en la celebración del gol de la victoria. Finalmente, esa llamada no ha llegado.

Además, tampoco hay presencia bética en la lista de los nueve jugadores de apoyo que estarán ayudando a la selección en los entrenamientos antes de viajar a Norteamérica, entre el 30 y el 4 de junio, cuando España se enfrentará a Irak en Riazos, A Coruña, antes de cruzar el charco. Sí hay un canterano verdiblanco en esta lista, un Jesús Rodríguez que estará en esos entrenamientos tras clasificarse para la UEFA Champions League con el Como italiano.

La lista de España

Porteros: Unai Simón, David Raya y Joan García.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Cucurella, Álex Grimaldo, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill y Eric García.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Álex Baena y Mikel Merino.

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias y Víctor Muñoz.