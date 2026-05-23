Fornals 'descuelga' el teléfono esperando la llamada de Luis de la Fuente

Álvaro Borrego 23 MAY 2026 - 22:46h.

El centrocampista celebró su gol al Levante haciendo el gesto del teléfono

Adrián San Miguel no pudo contener las lágrimas en mitad del Betis - Levante

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Pablo Fornals es uno de los candidatos para estar en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista del Real Betis ha firmado una de las mejores temporadas de su carrera y ha hecho méritos más que suficientes como para entrar en la lista del seleccionador de España, que se conocerá este lunes 25 de mayo a partir de las 12.30 horas. El futbolista castellonense ha sido el alma máter del equipo verdiblanco esta campaña, convirtiéndose en el principal sostén del equipo cuando Isco Alarcón o Amrabat estaban lesionados, con Ez Abde en la Copa África y Lo Celso muy lejos de su mejor versión. Un jugador que apareció en todos los momentos decisivos del año. En el derbi, pero sobre todo con el gol que brindó el regreso a la Champions League 21 años después.

Y este sábado no iba a ser distinto. Pablo Fornals marcó el 2-1 del Real Betis. El centrocampista, que hace unos días reconoció que se 'enfadó' por no salir de inicio contra el FC Barcelona, pidió ser titular en esta última jornada 38 y lo celebró como mejor sabe. Marcando un nuevo gol. Un tanto que le sirvió para mandar un mensaje claro a Luis de la Fuente, celebrando el tanto haciendo el gesto de una llamada telefónica, muy posiblemente haciéndole ver al seleccionador que estaría disponible para jugar el Mundial. Y la afición verdiblanca le correspondió cantando "Pablo selección".

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Conviene recordar que la lesión de Fermín López abre una plaza adicional para la lista. El andaluz era uno de los seis jugadores que parecían tener una plaza fija en el centro del campo de cara a la convocatoria de Luis de la Fuente. Los otros cinco, si no hay contratiempos físicos, serían Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz y Dani Olmo. A partir de ahí, el seleccionador tendrá que ampliar su abanico en busca de alternativas. Teniendo en cuenta que la convocatoria definitiva estará formada por 26 futbolistas, lo normal es que haya un total de siete u ocho centrocampistas y otros siete u ocho atacantes, por lo que quedarían dos o tres vacantes para completar la lista en la medular.

"Lo vivo con ilusión como mínimo, estamos preparando cómo lo vamos a ver, me gustaría volver a casa, estar con mi familia, con mis padres, poner la tele a las 12 y media y ver si voy a tener aún más suerte esta temporada o si ya con toda la suerte que he tenido ya es bastante. Ojalá que sí, ojalá tener esa suerte", reconocía hace unos días en su entrevista para los medios del club.