David Torres 23 MAY 2026 - 18:06h.

Libertad VCF convoca una manifestación contra Peter Lim

Comenzó en la plaza del Ayuntamiento y recorrió la ciudad hasta Mestalla

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ValenciaVarios miles de aficionados del Valencia CF han secundado la marcha y manifestación que la asociación Libertad VCF ha convocado contra Peter Lim coincidiendo con el último partido de la temporada en Mestalla frente al FC Barcelona. El hastío contra el máximo accionista crece cada año que pasa y son infinidad las voces públicas que lo critican. Santi Cañizares, que excusó su presencia en la marcha, o Arturo Valls los últimos hasta la fecha. La protesta arrancó a las 17 horas en la plaza del Ayuntamiento de València y concluyó en los aledaños del estadio valencianista, donde el balón comenzó a rodar a las 21 horas.

La marcha ha recorrido las calles más céntricas de la ciudad con cánticos contra Peter Lim, pero también con cánticos contra la directiva, el entrenador y los políticos. Y es que, bajo el lema "sobran los motivos", el colectivo valencianista hizo un llamamiento a la afición para participar en una movilización con la que pretende denunciar “la gestión fraudulenta y destructiva” del máximo accionista del Valencia CF antes de un partido para el que el equipo ya llega salvado matemáticamente e, incluso, con opciones de Conference, algo que con Lim no sucede desde hace siete años.

A medida que iba avanzando la protesta bajo un intenso calor, se iban sumando valencianistas y engrosando el número total de manifestantes que, independientemente del número, sí representan el hastío generalizado del valencianismo contra la gestión del máximo accionista.

El motivo de citar a la afición en el Ayuntamiento no fue otro que señalar a los políticos como "culpables" de la permanencia de Peter Lim en el club. La manifestación, secundada por varias peñas, así como el principal colectivo de animación, la Curva Nord, que además no animaron hasta el minuto 19 en señal de protesta, transcurrió sin incidentes y cantando las clásicas consignas contra Peter Lim, los políticos y la directiva valencianista.

"Sobran los motivos"

Desde Libertad VCF consideran que “son ya demasiados años de ataques a un escudo, de engaños a una afición y de desprecio a todo un pueblo” por parte de Peter Lim, al que responsabilizan de haber “sumergido al Valencia en una auténtica pesadilla”.

“La parcela deportiva ha sido destrozada. La economía del club, llevada al límite. La afición, maltratada Los derechos del valencianismo, pisoteados. Nuestra historia, traicionada. Han arrasado con todo lo que representa el Valencia CF y pretenden seguir haciéndolo”, señalaron desde la asociación que ha coordinado la protesta.