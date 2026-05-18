David Torres 18 MAY 2026 - 10:14h.

Qué tiene que pasar para que el Valencia CF acabe en Europa

El próximo sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas

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ValenciaPoco después de que el Valencia CF se salvara matemáticamente y que se abriera la remota posibilidad de ir a Europa si gana al Barcelona en la última jornada de LALIGA, el colectivo de oposición a Peter Lim, Libertad VCF convocaba una manifestación en la Plaza del Ayuntamiento para protestar contra el máximo accionista del club. "Todo el valencianismo tiene una cita en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Desde allí iniciaremos una marcha hacia Mestalla, símbolo de nuestra historia y de nuestra resistencia, para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim al frente de nuestro Valencia C.F. Porque nos sobran los motivos", informan.

La cita será a las 17 horas en la plaza de la ciudad, si no hay cambio de horario del partido, matizan. Y una vez allí se iniciará una marcha hacia Mestalla "simbolo de nuestra historia y de nuestra resistencia, para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim al frente de nuestro Valencia C.F"

El Comunicado de Libertad VCF

Libertad VCF ha enviado el siguiente comunicado:

"Son ya demasiados años de ataques a un escudo, de engaños a una afición y de desprecio a todo un pueblo. Peter Lim ha sumergido al Valencia C.F. en una auténtica pesadilla.

La parcela deportiva ha sido destrozada. La economía del club, llevada al Limite. La afición, maltratada Los derechos del valencianismo, pisoteados. Nuestra historia, traicionada. Han arrasado con todo lo que representa el Valencia C.F. y pretenden seguir haciéndolo.

Pero Peter Lim no ha actuado sólo desde la distancia. Ha contado con cómplices locales, con responsables dentro del club que, desde sus despachos y con apellidos valencianos, han ejecutado una de las etapas más oscuras de nuestra historia. Y por supuesto también está contando con la permisividad, cuando no con la colaboración directa, de las instituciones valencianas, empezando por el Ayuntamiento de Valencia.

Por todo ello, porque nos sobran los motivos y porque el valencianismo no puede seguir callado, saldremos a la calle para denunciar la gestión de Peter Lim y de todos aquellos que han contribuido a sostenerla.

Pendientes de si hay cambio horario en nuestro último partido de liga, el próximo sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas, todo el valencianismo tiene una cita en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Desde alli iniciaremos una marcha hacia Mestalla, "simbolo de nuestra historia y de nuestra resistencia, para denunciar la gestión fraudulenta y destructiva de Peter Lim al frente de nuestro Valencia C.F.

Porque el Valencia C.F. no pertenece a quienes lo maltratan.

Pertenece a su gente, a su historia y a su afición.

Peter Lim, vete ya.