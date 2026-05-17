Uno por uno y notas del Valencia CF ante la Real Sociedad: Guido y Javi Guerra, sobresalientes

David Torres 17 MAY 2026 - 21:03h.

El Valencia CF acabó con uno menos

El Valencia CF se salva y no se olvida de Europa tras un partido loco que remontó con uno menos (3-4)

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El Valencia CF ganó ante la Real Sociedad. Los de Carlos Corberán encajaron un gol a los dos minutos, hicieron lo más complicado y remontaron con los tantos de Javi Guerra y Hugo Duro. Después, en dos minutos locos, la Real Sociedad se puso 3-2 y, en el 88, Guido Rodríguez, con clase y de cabeza, anotó el 3-3 y en el 93 Guerra marcaría el segundo.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (7): Nada pudo hacer en el primer gol de la Real que le llegó desviada. Después intervino antes del descanso para evitar el segundo.

Jesús Vázquez (8): La lesión del capitán le abrió la puerta del once titular. Como siempre que sale, cumplió, aunque por momentos estuvo brillante. Uno de sus mejores partidos.

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César Tárrega (4): El canterano no tuvo su tarde. Oskarsson le dio mucho trabajo y después en un intento de despejar el balón se hizo en propia puerta. Ya es el primer jugador en la historia del club con cuatro goles en propia puerta en una misma temporada.

Eray Cömert (4): El central suizo estuvo bien en la primera mitad y, en una subida, provocó el 1-2. Después fue expulsado por cazar a un jugador de la Real Sociedad. No se lo creía el suizo pero dejaba al equipo con diez

Unai Núñez (4): El vasco jugó en la derecha de la línea por el lesionado Saravia. Por su lado llegó el 1-0 de Aihen Muñoz.

Guido Rodríguez (9): Casi todo lo que hace, lo hace bien. Siempre se ofrece, siempre está, siempre trabaja y siempre la entrega bien. Quedárselo debería ser una obligación y con su gol de cabeza en el 3-3 aún lo confirma más.

Ugrinic (4): Ni frío, ni calor. Está, cumple, trabaja, pero tampoco es decisivo.

Javi Guerra (9): A la primera que tuvo, empató a uno el partido con un disparo con clase. Y cerró el partido con un golazo que permite a los de Mestalla salvarse y aspirar a Europa.

Diego López (7): Se inventó una asistencia a Javi Guerra por debajo de las piernas de su rival. Sustuido por Thierry

Rioja (5): El andaluz es fijo. Trabajó por la derecha. Dejó su sitio en el 72 a Ramazani

Hugo Duro (7): Tercera temporada consecutiva en la que marca diez goles. Gran pared con Cömert y remate de empalme que acaba en 1-2. Con el equipo roto, se sentó por Sadiq

También jugaron en el Valencia CF:

Pepelu (6): Salió en el minuto 72 por Ugrinic. Buenos minutos

Ramazani (6): Salió en el minuto 73 por Rioja. Tuvo una buena

Thierry (5): Salió en el minuto 73 por Diego López. Cumplió

Sadiq (6): Salió en el minuto 72 por Hugo Duro. Pitado en su regreso a Anoeta. Casi marca

André Almeida (6): Salió en el minuto 83 por Unai Núñez. Sacó el córner que permitió a Guido hacer el 3-3

El entrenador:

Carlos Corberán (6): De inicio cambió su once titular sacando a Ugrinic, rotando en punta con Hugo Duro. La apuesta le salió bien. Hugo Duro marcó el 1-2 tras un despiste inicial. Antes del choque se encontró con la baja de Danjuma.

Con 3-2 y la expulsión de Cömert hizo cuatro cambios de golpe en busca de una reacción y luego un quinto y remontó.