David Torres 17 MAY 2026 - 21:20h.

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Javi Guerra fue uno de los protagonistas de la remontada histórica del Valencia CF. El centrocampista marcó dos goles y permitió remontar un encuentro que el Valencia tenía perdido en el 88. Al final del partido, el de Gilet lo tenía claro ¿Si pueden llegar a Europa por qué no intentarlo?

El centrocampista abrió el marcador para el Valencia CF tras una buena asistencia de Diego López, que él convirtió en un gran gol con un disparo desde la derecha. Después, con uno menos, Guerra hizo una maravillosa acción personal sorteando rivales y logrando el 3-4 definitivo. Al final del choque en DAZN el futbolista, con una sonrisa de oreja a oreja, analizaba el choque.

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Un partido loco, ¿no?

Una locura de partido, sí. Hemos metido los mismos goles con 11 que con 10. No nos hemos dado por vencidos, que era lo importante. Contentos por los tres puntos.

¿El peor momento fue tras la expulsión?

Sabemos que este campo es difícil. Nos remontaron y nos quedamos con uno menos. Pero el equipo sacó fuerzas y contento por los tres puntos.

¿Cómo vio la expulsión de Cömert?

Estaba lejos, pero creía que yendo el balón hacia fuera no sería ocasión manifiesta de gol y sería amarilla. Pero se ha revisado y ha sido roja. Hay que confiar en el criterio del árbitro.

Y ahora a pelear por Europa...

En el tercer gol ha venido Hugo Duro y nos ha dicho que iban perdiendo todos... Si hay una posibilidad de soñar con Europa hay que ir a por ella. Y más en casa con la afición.

¿Estás en tu mejor momento?

Al menos eso dicen los datos, contento sí. Muy feliz y esperamos certificarlo el próximo partido.