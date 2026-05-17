El Valencia CF se salva y no se olvida de Europa tras un partido loco que remontó con uno menos (3-4)

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El Valencia CF, con uno menos y apelando a la épica, logró tres puntos de oro en Anoeta tras remontar dos veces (3-4). Se adelantaron los locales con un gol de Aihen Muñoz, remontaría el conjunto de Mestalla gracias a Javi Guerra y Hugo Duro. Después, la Real Sociedad volvería a darle la vuelta al electrónico gracias a Tárrega en propia meta y Oskarsson y, cuando, con uno menos, parecía condenado los de Mestalla, Guido de Rodríguez en el 88 haría el 3-3 y Guerra, en una gran jugada personal, hacía el definitivo 3-4.

Han tenido que pasar 37 jornadas, pero la salvación ha llegado. El Valencia CF con su victoria ante la Real Sociedad en San Sebastián certifica que seguirá un año más en Primera División. Nada que celebrar en el conjunto de Mestalla que, siendo la octava plantilla por coste, ha estado flirteando con el descenso hasta este domingo.

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Sufrió de lo lindo

Los de Carlos Corberán, tan cuestionados como su entrenador, despedirán LALIGA en Mestalla el próximo fin de semana con una mínima opción de ir a Europa, lo harán delante de una afición que los llevó en volandas hasta la fecha pero que les recordará ante el campeón de LALIGA lo mal que han hecho las cosas.

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Para lograr la permanencia matemática el Valencia CF sufrió de lo lindo, pero lo logró. De inicio Carlos Corberán apostó por un once titular con novedades y sin Danjuma, baja de última hora y, a las primeras de cambio, ya perdía. Aihen Muñoz marcaba su primer gol como profesional aprovechando una entrada de Óskarsson.

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Rápidamente empató el Valencia. Diego López se inventó una asistencia a Guerra por debajo de las piernas de un defensor y el de Gilet, con mucha clase, igualaba la contienda en el 8. Rápidamente, aprovechando que la Real tenía otra velocidad, el Valencia CF le dio la vuelta al electrónico. Cömert se soltó en ataque, hizo una pared con Hugo Duro, lo dejó solo y este, de empalme, sumaba su décimo gol en Primera. Lleva tres temporadas con dobles dígitos.

La Real remonta con gol en propia puerta de Tárrega

El Valencia CF sufrió hasta el descanso, pero aguantó y la tónica no cambió tras el paso por vestuarios. La Real con los cambios metió un nivel más de presión y, en una jugada desgraciada, empataría la Real Sociedad. César Tárrega desviaba un centro desde la derecha, el balón tocaba en el larguero y en el palo antes de entrar (2-2). Un churro que devolvía la igualdad al marcador y el sufrimiento a las huestes valencianistas que, en cinco minutos, veía como Oyarzabal ponía en bandeja el gol a Oskarsson. (3-2)

Guido Rodríguez empata y Guerra lo remata

Y para que nada faltara, Cömert fue expulsado por cazar a Pablo Marín. Se ponía negra la cosa. Los valencianistas con uno menos tuvieron dos claras ocasiones para ganar, pero ni Ramazani, ni Guerra embocaron, especialmente dura fue la opción del centrocampista que, sólo ante Remiro, falló.

Sería en el 88 Guido Rodríguez quien anotó el 3-3 de cabeza. Quedaban ocho minutos y el Valencia CF jugaba con uno menos, parecía que iba a sufrir y ahí apareció imperial Javi Guerra para anotar el 3-4 en una preciosa jugada individual. Locura total y un minuto que cambia tendencia. Victoria, 46 puntos y ¿por qué no? ir a Europa.