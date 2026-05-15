Qué tiene que pasar para que el Valencia CF esté salvado en la próxima jornada

David Torres 15 MAY 2026 - 14:32h.

El Valencia CF depende de sí mismo, pero otros podrían darle la permanencia

El Big Data predice el final del descenso en LALIGA: cuatro equipos se alejan y cinco tienen problemas

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Valencia" No me siento salvado. Nadie de los que estamos ahí puede sentirse salvado. Todos tenemos que seguir puntuando. No hemos conseguido enlazar los partidos que nos hubiera llegado a otro lugar en la clasificación. Cuando las cosas pasan así lo que hay que hacer es afrontar lo que tenemos. Tenemos 43 puntos, quedan dos partidos poder delante que vamos a tener que luchar mucho. No hemos podido sumar más puntos que nos permitieran pelear por algo distinto. Esta es la situación y hay que afrontarla. Hay que seguir peleando al máximo porque no hay ningún objetivo conseguido", reflexionaba Carlos Corberán tras el empate ante el Rayo.

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La situación del Valencia

A falta de dos jornadas, los 44 puntos, quizá menos más adelante, ya son una garantía de salvación en LaLiga EA Sports, asegurada por el Rayo Vallecano, el Athletic y la Real Sociedad; pero no para un Valencia CF que volvió a decepcionar ante su afición y que desperdició la oportunidad de salvarse ante el Rayo Vallecano y de aspirar a Europa. El Valencia CF, por lo tanto, necesita un punto para asegurar la salvación matemática, aunque podría no necesitarlo. Este domingo en San Sebastián, tiene la primera oportunidad.

El Valencia CF depende de sí mismo, pero también podría depender de los enfrentamientos directos. En la próxima jornada, sin ir más lejos, el Levante y el Mallorca se miden en el Ciutat. En la última, el Girona recibe al Elche. Por eso está ya salvado el Rayo, aunque tenga cinco puntos de ventaja sobre el descenso con seis por jugarse. .

En qué tres supuestos se salvará el Valencia CF

El caso es que el Valencia CF está casi salvado, pero aún le falta rematarlo. El periodista Edu Solivares recoge las combinaciones estará salvado si se dan cualquiera de estos tres supuestos:

1) No pierde en San Sebastián. Le vale el empate y, por supuesto la victoria

2) Si no gana el Girona, que visita al Atlético de Madrid con todo hecho

3) Si pierde el Elche contra el Getafe (podría valer un empate, pero se entraría en la posibilidad de múltiples empates al final )