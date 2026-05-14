David Torres 14 MAY 2026 - 21:25h.

"Entiendo el enfado de la afición"

El Valencia CF ni de blanco, ni de negro: condenado al sufrimiento y lejos de Europa (1-1)

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ValenciaJavi Guerra fue el mejor del Valencia CF en el insuficiente empate ante el Rayo Vallecano. El futbolista de Gilet no se cortó al reconocer que el resultado no le satisface nada. "Es razonable el enfado de la afición. En Mestalla los rivales suelen sufrir. El Rayo es un gran equipo que están en la final de la Conference. Toca seguir y mirar el siguiente partido", decía en DAZN, y luego ha reconocido también en los medios oficiales que "ha sido un partido complicado, que ha sido disputado, pero podríamos haber apretado un poco más, sinceramente y bueno, el Rayo también es un gran equipo y nos ha puesto las cosas difíciles".

Además, Javi Guerra ha comentado las siguientes cuestiones:

Gol del empate

"La primera parte ha sido muy buena, pero se nos han puesto por delante. Hemos logrado empatar. La segunda parte ha sido muy parada y nos ha condicionado un poco. Ellos han marcado antes, pero el equipo ha seguido no ha bajado y bueno, hemos marcado el gol, incluso hemos tenido muchas más ocasiones. La segunda parte ha sido más parada nos ha costado más y bueno, creo que el empate es justo".

43 puntos

"Creo que todavía no. La parte de abajo está muy igualada y cada jornada gana uno, dos o tres de baja. No podemos bajar la guardia"

El empate nos basta

La parte de abajo está muy igualada, que están ganando muchos equipos y creo que no hay que bajar la guardia porque hay resultados que a lo mejor no te esperas. Creo que hay que seguir, no bajar la guardia e ir a por los tres puntos de San Sebastián.

A título personal te hemos visto muy activo a nivel ofensivo en la ocasión que has tenido la primera parte también en la segunda, en la asistencia del gol de Diego López.

Sí, bueno, creo que que me he encontrado cómodo en la primera parte con como dices, acciones de peligro, una asistencia también, pero bueno, intentar seguir, mantenería este nivel y ya pensaba en San Sebastián.