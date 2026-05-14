David Torres 14 MAY 2026 - 19:52h.

Renzo Saravia cometió un penalti y se rompió, puede haber dicho adiós a la temporada

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y Rayo Vallecano en la Jornada 35: Continuidad contra rotaciones

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ValenciaTarde para olvidar para Renzo Saravia ante el Rayo Vallecano. A las primeras de cambio, el argentino cometió un penalti sobre el Pacha Espino que, a punto estuvo de poner en ventaja a los visitantes. Después se marchó roto a las media hora de partido. Por sus gestos parece que tiene una lesión muscular y, dependiendo del alcance de la misma, podría haber dicho adiós a la temporada complicando sus opciones de seguir en Mestalla.

¿Giro al futuro de Renzo Saravia?

Aún no está decidido ni su futuro, ni el futuro del Valencia CF tan siquiera, cuya clasificación matemática está por definir en las tres últimas jornadas de LALIGA, pero lo que sí que estaba claro hasta este jueves que Renzo Saravia se había ganado sobre el césped que el Valencia pensara en él como algo más que un temporero que vino a sacar las castañas del fuego tres meses.

El argentino se ha convertido en un futbolista imprescindible para Carlos Corberán. Tardó más de un mes en debutar, pero cuando lo hizo ya no salió del once titular, ni tan siquiera ahora que tiene la competencia directa de Unai Núñez, el central fichado este invierno y que también ha jugado de lateral derecho. Las lesiones de Dimitri Foulquier y de Thierry Rendall, que ha vuelto a recaer, le abrieron las puertas del Valencia CF. Llevaba un mes de vacaciones cuando los de Mestalla llamaron a su puerta, y algunos más sin jugar, por lo que tardó casi dos meses en volver a sentirse futbolista. Necesito una pretemporada express sin partidos. Pero, al final, cuando le tocó salir, demostró estar capacitado para ello.

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Las claves de su rendimiento, las que le han hecho ya arrancar alguna ovación dentro y fuera de Mestalla, son su fiabilidad defensiva y su intensidad en defensa, cualidades que siempre fueron apreciadas en la hinchada valencianista. Sin embargo, ante el Rayo Vallecano no estuvo fino y se puede quedar sin tiempo para terminar demostrar.

El futuro del lateral derecho

De momento, Renzo se había ganado que el Valencia CF se plantee a medio plazo como un refuerzo que podría completar el costado derecho de su defensa. Ya no es un NO rotundo cuando

Tal y como ha venido informando ElDesmarque, la decisión sobre el futuro de Renzo Saravia será tomada de forma colectiva junto a el resto de laterales derechos del equipo. Ahí, parece claro que Thierry Rendall no continuará, ya que a estas alturas de la temporada el Valencia no ha presentado una oferta de renovación. Acaba contrato de un mes y hay muchas dudas del nivel de recuperación total tras tanas lesiones. Por su parte, Dimitri Foulquier sigue en el dique seco y, aunque viajó el otro día a Bilbao acompañando a la expedición, no volverá a jugar hasta pretemporada. Con un año de contrato por delante, su recuperación genera dudas. En este escenario, el Valencia sí o sí tiene que firmar en esa posición. La duda es cuántos tiene que fichar, uno o dos futbolistas. Está claro que un titular para ese puesto hace falta (Han sonado varios nombres como Andrés García), pero el segundo podría salir de la dupla entre Foulquier y el propio Rencio Saravia. El mercado y los refuerzos en otras posiciones dictaminarán la decisión final.