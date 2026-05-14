Por qué el Valencia no juega con pantalón negro hoy ante el Rayo Vallecano

David Torres 14 MAY 2026 - 16:20h.

La iniciativa surgió en las redes sociales

Mestalla, de blanco, tras siete años negros ante el Rayo Vallecano: Todo está en juego

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ValenciaEl Valencia CF este jueves recibe al Rayo Vallecano en Mestalla. Es una final para evitar el descenso, y más tras los resultados de los rivales. Los valencianistas, con 42 puntos, y los rayistas, con 43, todavía no están salvados matemáticamente pese a estar entre los doce primeros clasificados. LaLiga está tan apretada que tienen posibilidades tanto de llegar a puestos europeos, que marca el Getafe con 48, como de sufrir por el descenso, que marca el Girona o el Levante con 39

En este escenario, desde las redes sociales y desde el propio club se pidió a la afición que, para demostrar que Mestalla era una caldera, todo el mundo fuera de blanco al estadio a partir de las 19 horas. La iniciativa surgió en las redes sociales y, de ahí, fue extendiéndose.

Por qué el Valencia CF abandona su tradicional pantalón negro

Tanto es así que el Valencia cambiará su pantalón y jugará todo de blanco este jueves en el partido que le enfrenta en Mestalla al Rayo Vallecano para ayudar a ‘teñir’ el estadio de ese color y sumarse así a una iniciativa surgida en redes sociales.

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“Tots junts, tots de blanc” ('Todos juntos, todos de blanco') es el mensaje que publicó este miércoles la entidad en sus redes sociales junto a una foto que muestra la equipación del Valencia totalmente blanca, incluso las medias.

Ahora el Valencia se ha unido al llamamiento para afrontar el antepenúltimo partido de Liga en el que está en juego la permanencia, aunque el equipo también tienen opciones matemáticas de entrar en Europa.

¿Desde cuándo viste el pantalón negro?

El Valencia CF volverá a vestir de blanco el pantalón y las medias, como acostumbraba a hacer desde 1924 hasta 1995, cuando Paco Roig lo modificó a finales del siglo pasado. Durante la temporada del centenario, el Valencia CF recuperó de forma puntual el pantalón blanco, que ha venido usando cuando lo necesitaba por coincidencias con el rival, pero no en Mestalla, dónde vuelve siete años después, justo los que llevan los de Mestalla sin ir a Europa.