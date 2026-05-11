David Torres 11 MAY 2026 - 08:48h.

Iniciativa en redes sociales de la Curva Nord y otros seguidores

Tras mirar de cara al abismo: ¿Cómo queremos despedir al Valencia CF y a Mestalla?

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El Valencia CF no está matemáticamente salvado, hay ganas de protestar y el ejemplo del Sevilla en el Sánchez Pizjuán se ha extendido por el resto de campos de España y Mestalla no es una excepción. Por eso, tras la victoria del Valencia contra el Athletic Club, en redes sociales, empezó a movilizarse la afición del Valencia para de una manera u otra estar presentes el jueves en el estadio valencianista contra el Rayo Vallecano y hacerse notar. Primero fue un usuario y después abanderó la iniciativa la Curva Nord, principal grupo de animación en el estadio valencianista. El objetivo, que Mestalla se llene y se tiña de blanco contra el conjunto madrileño.

Comenzó en redes sociales, citación oficial de la Curva Nord

Los números para la salvación dicen que el Valencia todavía matemáticamente no la tiene conseguida. El entrenador Carlos Corberán lo dijo además en rueda de prensa: "Con 42 puntos no está salvado nadie", y la realidad es que quizá valgan, pero con lo apretada que está la competición, también parece cierto que algún equipo con 42 puntos podría descender. En este escenario, la afición del Valencia se conjura para ayudar a su equipo y poder sumar una victoria que les daría, esta vez sí, la garantía de otro año más en Primera .

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Además, el Valenciacianismo se encontraría con un premio inesperado o doble si el equipo responde y ante el rayo vallecano vence en casa. Y es que, paradójicamente, un triunfo ante los madrileños, además de garantizar la continuidad en Primera, abriría un escenario diferente en la clasificación y permitiría al Valencia ir el domingo que viene a San Sebastián, además de salvado, con la posibilidad cierta de entrar en la lucha por la séptima y la octava plazas, que dan acceso a Europa.

En este escenario, el lema bajo el que la curva Nord y varios aficionados congregan al resto de seguidores en Mestalla es "¡Todo al blanco!".