David Torres 11 MAY 2026 - 07:17h.

Si gana al Rayo, además de lograr la salvación matemática, tendría opción de luchar por subir más

Tras mirar de cara al abismo: ¿Cómo queremos despedir al Valencia CF y a Mestalla?

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ValenciaEl Valencia CF, tras su victoria ante el Athletic Club, aún no está salvado matemáticamente. Aunque los 42 puntos que ostenta en su casillero le podrían valer para mantenerse en Primera, la salvación matemática estará más por encima de los 43 que los 42 actuales. "Los 42 puntos no garantizan la permanencia, queremos sumar el máximo número de puntos posibles", decía Corberán al final del encuentro y razón no le falta. Toca, por tanto, hacer cuentas para salvarse.

El golaveraje del Valencia CF con sus rivales

A estas alturas del análisis, la diferencia de goles entre los equipos implicados adquiere un peso decisivo. Conviene, por tanto, repasarla: al Valencia CF únicamente le queda por resolver su golaveraje frente al Rayo Vallecano, con quien empató 1-1 en el partido de la primera vuelta y al que se enfrenta este jueves.

En cuanto al resto de contendientes, la situación está definida: el conjunto valencianista tiene el golaveraje a su favor en caso de igualdad de puntos con Espanyol, Alavés, Sevilla y Levante UD.

Actualmente, lo tiene equilibrado con el Girona, aunque los de Carlos Corberán presentan una mejor diferencia global de goles. También está igualado con el Mallorca, si bien los baleares cuentan con un tanto más a favor.

Por otro lado, el Valencia tiene el golaveraje en contra frente a Elche y Oviedo, este último prácticamente descendido ya.

El calendario del Valencia CF y sus rivales directos por la salvación

Valencia (12º con 42 puntos)

En casa: Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Real Sociedad.

Sevilla FC (13º con 40 puntos)

En casa: Real Madrid.

A domicilio: Villarreal y Celta de Vigo.

Espanyol (14º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid*, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Osasuna.

Mallorca (15º con 39 puntos)

En casa: Oviedo.

A domicilio: Getafe y Levante.

Elche (16º con 39 puntos)

En casa: Getafe.

A domicilio: Betis y Girona.

Girona (17º con 38 puntos) (un partido menos)

En casa: Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (18º con 37 puntos)

En casa: Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Real Oviedo.

Levante (19º con 36 puntos)

En casa: Mallorca.

A domicilio: Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 29 puntos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Madrid y Mallorca

El axioma Europa

La paradoja del asunto es que, tras hacer las cuentas para la salvación, en ellas lleva implícita también la posibilidad remota de que los de Carlos Corberán luchen por algo más al final de temporada. Y es que, surge en el futuro del equipo un axioma, una proposición tan clara y evidente, que el calendario le ha servido en bandeja.

Y es que, si el Valencia CF gana al Rayo Vallecano en Mestalla este jueves, además de sumar tres puntos (se iría a 45) que sí le podrían dar ya la salvación matemática, pero además le permitirían superar a los vallecanos, y quedarse a falta de dos jornadas a, como mucho, tres puntos de Europa que marca hoy en día el Getafe, al que el Valencia CF tiene el golaveraje ganado y, yendo a jugar a San Sebastián, ante el otro equipo implicado por la séptima plaza y todavía con el golaveraje en juego.

Es una quimera porque los de Corberán no han mostrado en toda la temporada la solvencia necesaria para ganar siete puntos de nueve posibles, pero estadística y matemáticamente es posible.