David Torres 29 ABR 2026 - 07:17h.

El Valencia CF, en caso de empate, tiene el golaveraje ganando con cuatro de sus rivales

Cuántos puntos necesita el Valencia CF para salvarse y qué posibilidades tiene de bajar

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ValenciaTras el final de la Jornada 33, el Valencia CF respira algo más tranquilo pero no demasiado. El empate entre Espanyol y Levante UD sin goles aprieta más la clasificación, aunque ahora mismo, los de Carlos Corberán tienen cinco puntos con el descenso que, en realidad, son más.

Y es que, después de la victoria contra el Girona, el equipo de Carlos Corberán es décimo segundo con cinco puntos de diferencia con la zona de descenso que la marca el Sevilla, pero con los hispalenses tiene el golaveraje ganado. En realidad son seis, dos partidos cuando quedan cinco por disputarse, una distancia insuficiente para respirar tranquilo en un tramo final de temporada en el que tendrá que luchar junto a muchos equipos por una permanencia que está ‘cara’..

El golaveraje del Valencia CF con sus rivales

Llegados a este punto del análisis, la diferencia de goles entre los equipos implicados será clave. Toca analizarlo pues y ahí al Valencia CF sólo le queda dirimir su golaveraje con el Rayo Vallecano, contra el que quedaron 1-1 en la primera vuelta.

Mientras, con el resto de rivales está claro y lo tiene ganado en caso de empate a puntos con el Espanyol, Alavés, Sevilla y Levante UD.

Ahora mismo lo tiene igualado con el Girona, igualado pero los de Carlos Corberán están con mejor diferencia de goles y también con el Mallorca, pero los insulares tienen un gol más a favor.

Por el contrario, lo tienen perdido con el Elche y el Oviedo, que ya está descendido virtualmente.

El calendario del Valencia CF y sus rivales directos

Rayo Vallecano (11º con 38 puntos)

En casa: Real Sociedad, Girona y Villarreal.

A domicilio: Getafe, Valencia y Alavés.

Valencia (12º con 39 puntos)

En casa: Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y FC Barcelona.

A domicilio: Athletic y Real Sociedad.

Espanyol (13º con 39 puntos)

En casa: Real Madrid, Athletic y Real Sociedad.

A domicilio: Sevilla FC y Osasuna.

Elche (14º con 38 puntos)

En casa: Alavés y Getafe.

A domicilio: Celta de Vigo, Elche y Girona.

Girona (15º con 38 puntos)

En casa: Mallorca, Real Sociedad y Elche.

A domicilio: Rayo Vallecano y Atlético.

Alavés (16º con 36 puntos)

En casa: Athletic, Barcelona y Rayo Vallecano.

A domicilio: Elche y Real Oviedo.

Mallorca (17º con 35 puntos)

En casa: Villarreal y Oviedo.

A domicilio: Girona, Getafe y Levante.

Sevilla FC (18º con 34 puntos)

En casa: Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid.

A domicilio: Levante, Osasuna, Villarreal y Celta de Vigo.

Levante (19º con 33 puntos)

En casa: Osasuna y Mallorca.

A domicilio: Villarreal, Celta de Vigo y Real Betis.

Real Oviedo (20º con 27 puntos y un partido menos)

En casa: Getafe y Alavés.

A domicilio: Real Betis, Real Madrid y Mallorca