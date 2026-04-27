David Torres 27 ABR 2026 - 07:17h.

El porcentaje actual de bajar de los che es inferior al 2%

La salvación más cara de la historia estuvo en 44 puntos

Mestalla te enseña: Mil partidos viendo al Valencia CF y la mitad sufriendo a Peter Lim dan para mucho

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ValenciaTras el triunfo ante el Girona por 2-1, y falta del Espanyol-Sevilla de este lunes, la derrota por 2-1 del Sevilla ante Osasuna que confirma que el equipo hispalense dormirá en descenso a falta de cinco jornadas para el final del campeonato, han dado un vuelco a la clasificación y a los porcentajes de descenso (el del Valencia CF no supera ya el 2%). Pero la pregunta que todos los aficionados se hacen es cuántos puntos necesitará el conjunto de Mestalla para asegurar la permanencia que este año, a tenor de los resultados, está poniéndose más cara que nunca. Un repaso histórico a LALIGA hace prever que al equipo de Carlos Corberán todavía le queda mucha tela por cortar.

¿En cuántos puntos estará la salvación?

Carlos Corberán al final del partido contra el Girona lo tenía claro: "En juego está todo. Con 39 puntos somos conscientes que no te salvas, por eso hay que ir a por los siguientes 3 puntos" No era difícil asegurarlo, pero está claro. Históricamente en LALIGA se decía que, el equipo que sumaba 40 puntos estaba salvado, pero hay excepciones y temporadas locas.

La salvación más dura del siglo XXI tuvo lugar en la temporada 2010-11, en la que el Dépor se fue a Segunda con 43 puntos, el Mallorca se salvó con 44.

La salvación más dura del siglo XXI tuvo lugar en la temporada 2010-11, en la que el Dépor se fue a Segunda con 43 puntos, el Mallorca se salvó con 44. pero no fue la única en la que, con 39 puntos, un equipo bajaría a Segunda. Ahora mismo, el descenso lo marca el Sevilla con 34 puntos, al que el Valencia CF le tiene ganado el golaveraje. Es decir, cinco de diferencia, pero al haber infinidad de enfrentamientos directos entre los equipos de abajo (aquí el calendario completo) es imposible que los perseguidores de los valencianistas sumen los quince puntos en juego.

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Con tantos puntos en juego y con enfrentamientos directos, establecer el número exacto es casi imposible, pero el analista de datos Fran Martínez, sí establece porcentajes de posibilidades de bajar y el del Valencia CF es inferior al 2%, inferior a otros ocho equipos metidos en la lucha.

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¿Con cuántos puntos se salvaron en LALIGA en las últimas diez temporadas?

Pero aún así, por establecer un número de puntos, habría que consultar con cuántos puntos se salvaron en LALIGA en las últimas diez temporadas. Es la pregunta del millón y, como quedan quince en juego puede establecerse una media que señala que, con 42 puntos el Valencia CF podría estar salvado, es decir con una victoria más, y que con un triunfo y un empate, es decir sumando 43, no bajaría a tenor de lo que dice la historia, aunque la matemática siempre diera posibilidades.

2014/15: 35 puntos (Granada)

2015/16: 39 puntos (Sporting)

2016/17: 35 puntos (Leganés).

2017/18: 43 puntos (Leganés)

2018/19: 41 puntos (Celta de Vigo)

2019/20: 37 puntos (Celta de Vigo)

2020/21: 36 puntos (Elche)

2021/22: 39 puntos (RCD Mallorca)

2022/23 41 puntos (Almería)

2023/24 38 puntos (Rayo Vallecano)

2024/25 41 puntos (Sevilla)