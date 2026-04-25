David Torres 25 ABR 2026 - 21:25h.

Dimitrievski señala el camino de la salvación

Carlos Corberán analiza el Valencia CF - Girona

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ValenciaEl Valencia CF ganó ante el Girona en el partido 3001 del conjunto de Mestalla en la élite. Su entrenador, Carlos Corberán, que en la previa ya avisó de la trascendencia del mismo, compareció en sala de prensa al término del choque para dar su impresión sobre el mismo. El equipo sufrió, a pesar de que se adelantó con los goles de Ramazani y Sadiq, pero una parada salvadora de Stole Dimitrievski permite a los de Mestalla respirar y salir momentáneamente del pozo. Al término del choque, el técnico valencianista ponía su énfasis en que aún queda por delante mucho camino. "En juego está todo, con 39 puntos no se salva nadie. Hay que seguir sumando puntos, hay que ir a por los puntos en cada partido. Nos sentimos en deuda y tenemos que demostrar a la afición lo que nos duele y que no nos conformamos con lo mínimo. Quedan quince puntos en juego con la determinación de sumar muchos más".

Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

Dos partes bien diferenciadas

Era un partido muy difícil. El Girona sabíamos que era un equipo incómodo y cuando tú tienes necesidad es incómodo. Nos propusieron un rombo por dentro. La energía de los jugadores ha sido clave. El equipo se ha vaciado por completo. En la primera parte nos ha faltado más tranquilidad. En la segunda parte ha habido más control, hemos sido superiores hasta el segundo gol. Dimitrievski ha sido clave, tuvimos el tercer gol, ellos el empate, pero contentos porque le damos la alegría a una afición.

Dimitrievski ha sido determinante: acaba contrato

De futuro no son quién para hacer valoraciones. En los últimos cuatro puntos que hemos conseguido, ha sido vital. En Mallorca y hoy fue fundamental. Desde el principio dije que el Valencia CF necesitaba tener bien cubierta la portería y la tiene. No tuvo una buena pretemporada, empezó jugando Julen. Luego tuvo los partidos internacionales y estaba listo cuando llegó su momento. Dimi ha demostrado su nivel.

¿Esperaba al principio de temporada este sufrimiento?

Vivo el fútbol sin expectativas, partido a partido. Está siendo una temporada exigente, difícil, y me alegro ver que el equipo no se ha caído, el equipo sigue adelante.

La importancia de Mestalla ¿Le da pena no devolver a la afición lo que merece?

Sentimos que estamos en deuda con la afición. Su apoyo es vital. Tenemos cuatro partidos en casa, sabemos que va a ser vital para sumar puntos.