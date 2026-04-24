David Torres 24 ABR 2026 - 14:15h.

Confirma una reunión con Gourlay en el vestuario

El Valencia CF completa su queja arbitral al CTA

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Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar el partido de la Jornada 32 que les enfrenta en Mestalla al Girona. Su equipo llega con tres puntos de ventaja sobre el descenso y plagado de bajas, necesitado de sumar un triunfo que les aporte tranquilidad en una competición doméstica en la que, ni mucho menos están salvados. Es más, si ganan podrían meter al Girona en la pelea. De todo ello ha hablado un técnico que, de nuevo, tendrá que enfrentarse al plebiscito de Mestalla, dónde le han pedido varias veces que dimita. Corberán tiene claro que este es el partido más importante de la temporada. "Te diría que sí, que es el más importante, igual que lo será el siguiente. Es muy importante para nosotros, por la puntuación, por la clasificación. Así lo vivimos".

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El técnico ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué ambiente espera en Mestalla tras la mala situación del equipo?

El apoyo de Mestalla siempre es máximo, es el nivel más alto de fidelidad de LALIGA. Jugar en Mestalla es una buenísima noticia. Te da todo, pero te exige todo, eso es ser del Valencia CF y lo sabemos todos. Mestalla no dejó de animar ni un segundo cuando perdíamos ante el Celta. Eso es clave, vital, pero eso no se te regala, tienes que ganártelo.

La zona de abajo es un avispero

Cada partido lo vivimos como una final. Somos conscientes de la puntuación, de la situación. Nuestra atención está en el campo para poder conseguir lo tres puntos.

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Dijo que el Valencia CF merece tener más puntos ¿Por qué no los tiene?

Me refería al partido del Elche, no de la valoración de toda la temporada. A partir de ahí los números están ahí, son números mejorables

El árbitro del VAR de Gayà repite ¿qué le parece?

Si repitiéramos el árbitro estaríamos tranquilos porque creemos en su honestidad, pero hay una confusión que nos afecta a todos. A todos nos gustaría tener más claridad, más objetividad, qué es revisable, qué no. Nos afecta al Valencia CF y a todos. Tenemos que clarificar mejor las acciones, para sabe cuándo un pisotón es algo residual o es una acción temeraria.

¿Qué les ha pasado esta temporada?

El balance se debe hacer cuando una temporada se acaba. Tenemos puntos que son mejorables. Las temporadas nunca son lineales, ojalá hubiéramos conseguido mejores resultados y de forma continua. Ese es el reto.

¿Cree que la plantilla le entiende en el mensaje como la persona?

Respondí ya en la rueda de prensa anterior, no soy quién las puedo responder. Siento la receptividad, el otro día tuvimos una charla trabaja muy bien este grupo, tanto emocionalmente como futbolísticamente y ojalá capitalicemos eso ante el Girona.

¿Qué opina del descenso?

El entrenador del Valencia CF mira a su equipo y mira al siguiente partido, más de eso no. En el último partido tuvimos una respuesta emocional que es vital a estas alturas. En ese momento de mayor dificultad sacamos carácter y personalidad. Para mí es un síntoma muy positivo…

Muchos equipos implicados en la lucha

Se está viendo una Liga dónde los detalles declinan la balanza. El nivel de igualdad en cada partido y por eso hay que hacer que los detalles cruciales caigan de nuestro lado.

El rival

Más allá de las consecuencias del resultado, el Girona nos va a exigir mucho en lo físico y en lo mental. Tiene mucha posesión, se encuentra cómodo con la pelota, puede alargar los ataques. Es un reto físico y mental. El equipo es consciente y lo más positivo es que jugamos con nuestra afición.

¿La consistencia del equipo es uno de los debes del equipo?

En el mes de abril no tienes los puntos necesarios para asegurar la permanencia es porque el reto está ahí. Es un debe que tenemos sí.

Gestión de minutos: Javi Guerra, Pepelu, Almeida

Todos los jugadores son importantes y todos tienen algo que les hace estar en este club. Somos una plantilla amplia y cuando los resultados no son los deseados con el mismo once, el motivo es la falta consistencia; cuando hay cambios se atribuye a eso. Los resultados condicionan el análisis, pero es normal. Mi trabajo depende de los resultados. Tener titulares en el banquillo es positivo. Para mí el aporte del banquillo fue crucial para conseguir el punto en Mallorca. Todos son importantes, luego hay circunstancias que aparecen como las lesiones: Thierry en Mallorca, por ejemplo y eso no resta que unos no sean importantes.

Los jugadores del filial participan poco. Ningún canterano ha debutado

El contexto siempre condiciona. En la Academia hay un potencial muy bueno. En unos años los veremos en el primer equipo. Tirar de la Academia o no depende de las circunstancias. Tengo la opinión firme que en los próximos años se va a nutrir el primer equipo de algunos que has nombrado (Domínguez, Otorbi, Víctor Jr) y otros que no has nombrado..

Pepelu jugó de central. ¿Puede acompañar a Guido?

Los jugadores no desaparecen. Pepelu no salió del once por demérito, pero Guido juega por mérito, pero juego con dos seises, y con un ocho. Todo depende del perfil del futbolista que montas. Tenemos dos buenos seises, dos buenos ochos (Ugrinic o Javi Guerra) luego está Santamaría 6-8 y Almeida que es un 8-10.

Charló con la plantilla ¿estuvo Ron Gourlay?

Es positivo el apoyo de Ron y es constante desde que llegó, igual que la comunicación. Todos somos conscientes de que la situación en la que estamos.

Renzo Saravia ya ha debutado ¿Se ganó continuidad? ¿Puedo renovar?

Nos centramos en cada partido. No fue un partido fácil para él. Rompió el hielo y jugó más minutos que esperaba. Compensó la falta de rodaje con competitividad y, por s