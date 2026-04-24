David Torres 24 ABR 2026 - 12:45h.

Ron Gourlay explota tras el no penalti a Gayà: "Espero que me lo expliquen porque no es la primera vez esta temporada"

Comunicación privada con el CTA tras la queja pública en redes y el raje de Gourlay

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ValenciaEl Valencia CF ha completado su queja arbitral tras el penalti no señalado a Gayà el pasado martes en Son Moix en el último minuto del encuentro y que pudo haber supuesto una victoria casi definitiva para la salvación. El club cierra así el círculo después de haberse visto perjudicado en esa acción y en otras del CTA. Maffeo pisaba a Gayà en el área cuando este acababa de centrar. El pisotón es posterior a que el balón saliera, pero al ser una acción temeraria, no puede considerarse como residual y Soto Grado debió señalar penalti y amonestar con amarilla al lateral del Mallorca. Ni hizo eso ni dio tiempo para que el VAR (Pizarro Gómez) lo revisara,

Abrió el fuego Pepelu, mostrando su incomprensión por que no entendían qué era un pisotón residual y qué no. Subió el tono Carlos Corberán, que admitió estar confundido. ""La verdad que son situaciones que te dejan confundido porque el criterio hay veces que se interpreta que son penalti y otras que que no se interpreta así. Mismas situaciones en partidos son penalti, mismas situaciones en partido dejan de serlo. Estamos un poco disgustados de que no sea revisado", dijo

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Gourlay y el tuit

Y después el club lanzó un tuit a través de su cuenta oficial de X en el que se planteaba la diferencia entre el no penalti sobre Gayà y el que sí señalaron sobre Guido Rodríguez. Pero había más. En el Valencia CF picaba y mucho el penalti de Ramazani en Villarreal; el que no pitaron al propio Ramazani ante Osasuna y el de Toni Martínez en Mestalla, así que dio un paso más y tomó la palabra Ron Gourlay. El CEO mostró su cabreo y volvió a pedir explicaciones.

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"Estoy muy decepcionado. Estoy muy enfadado. No lo entiendo. Espero que alguien me explique la situación. Porque no es la primera vez que pasa esta temporada. Ha habido otras tres ocasiones, contra Osasuna, Villarreal y Alavés, en las que estas decisiones nos han perjudicado por muy poco margen", dijo Gourlay.

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Así que necesito que me aclaren la situación. El club necesita que le expliquen por qué no se recurrió al VAR. Había tiempo. Necesitamos respuestas. Estoy muy molesto y muy, muy decepcionado", concluyó.

Y el último paso, de forma privada

Quedaba que, esa petición de explicaciones públicas llegaran al CTA de forma privada y eso sucedió después. Según ha avanzado el programa 90 Minuts de À Punt y ha podido contrastar ElDesmarque, el club contactó telefónicamente con Fran Soto, presidente del CTA para mostrarle su malestar por la acción y la reiteración de acciones en su contra. La queja llegó, fue escuchada y recibida, ahora falta saber si provoca algún tipo de efecto, pero al menos el Valencia CF se hizo oír como han hecho tantos clubes esta temporada.