David Torres 21 ABR 2026 - 21:54h.

Así fue el penalti de Maffeo sobre Gayà que Soto Grado no quiso ver y el VAR ni revisó: "Pisotón residual"

"La clave es seguir siendo un equipo, una familia que supera momentos complicados"

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El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, analizó el encuentro Mallorca - Valencia CF correspondiente a la Jornada 33. En el partido 3.000 de los de Mestalla, el técnico de Cheste y su equipo se jugaban acabar con tranquilidad la temporada después de haberse complicado la vida y haberse metido en la lucha por la permanencia cuando se veían salvados. El entrenador criticó con dureza la acción del penalti no señalado sobre Gayà: "La verdad que son situaciones que te dejan confundido porque el criterio hay veces que se interpreta que son penalti y otras que que no se interpreta así. Mismas situaciones en partidos son penalti, mismas situaciones en partido dejan de serlo. Estamos un poco disgustados de que no sea revisado".

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Sin embargo, Carlos Corberán no pudo ocultar que hay otros aspectos del juego que siguen preocupándole. Así que comentó las siguientes cuestiones:

¿Le sorprende que se haya decidido la jugada en 30 segundos cuando hay revisiones de seis minutos?

Sabemos que este año hemos tenido decisiones que el comité de arbitraje y en acciones de penalti pues hemos sufrido penaltis en contra que revisados no eran.

Valoración del juego del equipo

La consistencia es clave. Debemos extender mejores momentos en el partido. El principio del partido no hemos tenido balones que nos permitan alargar los ataques. La lesión de Titi nos ha dejado indefinidos. Luego hemos tenido un tramo con mejores presiones y mayor dominio. El RCD Mallorca ha encontrado la forma de superar nuestras presiones, nos ha costado, y en campo contrario tienen la capacidad de alargar ataques y sin generar grandes ocasiones han llevado el partido a nuestro campo. Nuestro inicio de segunda parte no ha sido bueno. En una situación de dificultad, sin un central puro en el campo, sin lateral derecho, el equipo ha tenido el alma, la personalidad y resiliencia de sacar un punto. A partir de interpretar mejor ese momento y del aporte de los cambios, que han estado todos muy bien y han aportado mucho, hemos conseguido mejorar. La clave es seguir siendo un equipo, una familia que supera momentos complicados. Contentos porque el equipo no ha perdido la cara del partido, ha puesto alma. El partido en Mestalla va a ser importantísimo para hacer bueno este punto.

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El debut de Renzo Saravia

Debut de Renzo Saravia

No es una situación fácil de manejar por estar inactivo, por no tener partidos para coger ritmo… Su crecimiento en los últimos días 15 días ha sido evidente, ha dado un paso adelante. Esta semana se ha visto a su nivel. Se veía a nivel físico y emocional para ayudar y cuando se le ha necesitado ha dado el paso y estamos contentos. Necesitamos lo mejor de cada uno para ayudar al equipo.

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Muriqi no ha tenido ocasiones de peligro

En la personalidad de Pepelu, en el trabajo defensivo del equipo y en la valentía de Pepelu. He pedido cambiar de lado a Tárrega con Pepelu cuando ha entrado Virgili y no han querido porque se han visto seguros, ganadores en los duelos y me gusta esa personalidad de afrontar la dificultad con seguridad y carácter. Eso es lo que te hace llegar a la élite y dar pasos. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de Pepelu.

Lesión de Thierry Rendall

Una molestia en el abductor. Tenía dudas, ha intentado aguantar, ha intentado seguir, no ha podido y hasta que no pasen unas horas no sabremos con más claridad el estado de la lesión.

Segundo equipo más perjudicado por los árbitros

Tenemos que creer en la capacidad de los árbitros porque el nivel es bueno. Hay que hacer ciertas situaciones más objetivas, no tan interpretables, y saber con más claridad las consecuencias de las acciones. La confusión solo genera frustración. Es una pena ser el segundo equipo más perjudicado en esas situaciones. No queda otra que aceptarlo, aguantar, dar lo mejor del grupo e ir a Mestalla para tratar de sumar tres puntos importantes.