Notas y uno por uno del Valencia CF ante el Mallorca: Stole Dimitrievski y Renzo Saravia se salvan de la quema

David Torres 21 ABR 2026 - 21:04h.

Renzo Saravia debutó con gran nivel

Valencia CF: Queda un mes para aguantarnos

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MallorcaEl Valencia CF empató ante el Mallorca en su visita a Son Moix. En el partido 3000 del Valencia CF, los de Carlos Corberán jugaron mal, sufrieron, encajaron un gol a balón parado en el 49 y luego, con los cambios, remontaron.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores del Valencia CF y al entrenador:

Stole Dimitrievski (9): El de Macedonia del Norte se mostró seguro. Amonestado antes del descanso por perder el tiempo. En la segunda mitad salvó varios goles cantados. El mejor

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Gayà (7): El capitán protagonizó la mejor ocasión de la primera parte pero su centro no encontró rematador y se paseó por el área pequeña.

Pepelu (7): Central a la fuerza, Muriqi lo buscó siempre y él no se escondió nunca a pesar de que no es su posición. Acabó fundido, con problemas en el hombro, pero tras haber aprobado el examen más complicado posible.

César Tárrega (6): Partido complicadísimo para él. Asano le dio muchísimo trabajo.

Thierry (SC): Duró 11 minutos en el campo tras un nuevo problema muscular.

Guido Rodríguez (2): El argentino estuvo más preocupado en ayudar en defensa que en crear y, aún así, Samu Costa remató el 1-0 a su espalda. Amonestado. Su peor partido

Ugrinic (3): El suizo se desplegó bien en la medular pero le falta llegada. Alternó buenas acciones con pérdidas que complicaron la vida al equipo. Además, en el 1-0 de Samu Costa tampoco no estaba con él en la marca.

Diego López (3): El asturiano fue la gran novedad en el once. Apareció con cuentagotas.

Ramazani (5): El belga siempre es el que más peligro genera.

Beltrán (3): Se lo deja todo, pero le falta acertar. Tuvo una buena ocasión antes del descanso.

Sadiq (6): Fallón y desaparecido en 60 minutos, metió la cabeza para lograr el 1-1 tras una gran asistencia de Javi Guerra

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También jugaron en el Valencia CF:

Renzo Saravia (7): Salió en el minuto 11 por el lesionado Thierry Rendall. Debutaba. Nada más salir ya probó fortuna. Buen partido

Danjuma (4): Salió en el minuto 60 por Lucas Beltrán. El peor de los que salió desde el banquillo.

Luis Rioja (6): Salió en el minuto 60 por Diego López. De sus botas nació el 1-1. Sus centros al área a pierna cambiada siempre generaron peligro.

Javi Guerra (8): Salió en el minuto 60 por Ugrinic. Asistió a Sadiq en el 1-1. Muy buenos minutos del valenciano que protagonizó las mejores ocasiones del Valencia.

Jesús Vázquez (sc): Salió en el minuto 94 por Ramazani

El entrenador:

Carlos Corberán (5): De inicio, Carlos Corberán apostó por un once titular con la novedad obligada de Pepelu y con Diego López por delante de Rioja.

El primer cambio fue obligado por la lesión de Thierry. Después, a la hora de partido, cuando su equipo ya perdía y no había hecho casi nada, hizo un triple cambio en las bandas. A los cinco minutos su equipo había empatado