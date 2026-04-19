El Valencia CF ha llegado a esa fase en la que lo mejor que le puede pasar es que no le pase nada.

El Valencia CF se abona al modelo Dieng y De Haas: quiere dos fichajes más antes de julio

Compartir







ValenciaDa un poco de sonrojo citar a Rafa Benítez y al Valencia CF de 2003 para encabezar esta opinión y hablar del Valencia CF actual de Kiat Lim, Ron Gourlay, Carlos Corberán y una plantilla que no coge el pulso a la competición, pero me viene al pelo. "Nos quedan dos meses de aguantarnos", dijo Rafa Benítez en una rueda de prensa en abril de 2003 en referencia al tiempo que quedaba por delante hasta el final de una temporada en la que el Valencia, que venía de ser campeón, no estuvo fino. Eran, comparados con los actuales, tiempos y problemas de ricos (futbolísticamente hablando). El Valencia perdió la Supercopa, quedó eliminado de la Champions, un Segunda B se los cargó en la Copa y en LALIGA no respondió a las expectativas al quedar "sólo" para la Europa League.

Corberán y hasta dieciséis decisiones en verano

Salvando las enormes distancias, lo escribo con dolor, este año el Valencia CF ha llegado a esa fase en la que lo mejor que le puede pasar es que no le pase nada pero con movimientos evidentes en los despachos y en la grada. El club, nos consta a todos, ha cerrado a dos fichajes ya para la temporada que viene, se está moviendo para renovar a Guido Rodríguez y quiere dos fichajes más antes de julio. Además, a pesar de que la grada ha pedido ya en varias ocasiones la dimisión de Carlos Corberán, lo que veo en el horizonte es una apuesta inquebrantable de Kiat Lim y Ron Gourlay por él y, a tenor de los datos, otro verano con infinidad de movimientos y revolución en el vestuario.

Las cuentas son sencillas: dos fichados, dos más que quieren cerrar en breve, cuatro cedidos que acaban (Beltrán, Ramazani, Agirrezabala y Unai Núñez); cuatro más acaban contrato (Guido, Cömert, Dimitrievski y Thierry). Además, regresan cuatro cedidos más (Cenk, Íker Córdoba, Alberto Marí y Canós)... En total dieciséis movimientos, como poco, tendrán que gestionar. Casi nada al aparato. Eso sí, todo esto no tendrá ninguna razón de ser si los que hoy se juegan el futuro: Corberán y los jugadores, no salvan la temporada. Va, que sólo queda un mes para aguantarnos. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com