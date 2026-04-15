David Torres 15 ABR 2026 - 10:48h.

El jugador quiere seguir y los contactos han sido constantes desde enero: ya tiene oferta formal

Guido Rodríguez, la tabla de salvación a la que se acoge el valencianismo en su 32 cumpleaños: "El único"

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ValenciaEl Valencia CF lleva más de un mes trabajando para que Guido Rodríguez renueve. En realidad, desde que firmó su primer contrato con los de Mestalla. El trabajo es incesante a pesar de los resultados para que, sobre él, se edifique el nuevo Valencia. Esta semana, el campeón del mundo ha cumplido 32 años. Y mejor regalo para Guido, y sin duda para el valencianismo, es que Guido renueve. El club ha empezado ya los contactos (el propio Guido lo reconoció en ElDesmarque) y las charlas con el argentino se han intensificado. Tanto es así que, este medio ha podido saber que, mientras el entrenador lo mima y lo cuida (siempre que puede lo elogia públicamente y lo considera una extensión de sí mismo en el campo), el club ya ha contactado con sus agentes y con el propio Guido para renovarlo.

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Las últimas novedades: dos años como mínimo y proyecto

En Valencia saben que las intenciones de Guido son inequívocas desde que llegó: quiere seguir, pero también son conscientes de que el futbolista tiene aspiraciones, ofertas y hay otros clubes. Además, según ha avanzado Tribuna Deportiva, en una de las últimas charlas, la disposición del futbolista sigue siendo positiva tras escuchar la oferta económica y el proyecto deportivo de la temporada que viene que pasará, al menos sobre el papel, por Europa. Y es que, tal y como ha podido saber ElDesmarque, en el Valencia han escuchado a Guido privada y públicamente decir "quiero quedarme" pero saben que detrás de ese "quiero quedarme" hay que negociar los contratos, los términos de todo y eso es lo que está por cristalizar. Hay contactos con él y con sus agentes, la oferta será de, al menos dos años de duración, pero no está todavía cerrado el asunto.

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El Valencia ya tuvo competencia por Guido Rodríguez en enero: los mimos del club

En el Valencia CF saben que ahora la renovación de Guido no será fácil. Les sucedió en enero cuando fueron a por él, no fue una situación sencilla porque otros equipos estaban muy interesados en él y estuvo a punto de romperse. Al final lo desbloquearon y su fichaje ha marcado un punto de inflexión en el grupo, como quedó demostrado en el asado del último parón de selecciones, al que el campeón del mundo invitó a la plantilla.

Desde el primer contacto hasta que firmó con el Valencia, otros clubes trataron de arrebatárselo al Valencia, Para atarlo, para fidelizarlo, desde su llegada, según ha podido confirmar este medio, tanto el técnico Carlos Corberán como el CEO de fútbol, Ron Gourlay, pasan mucho tiempo con él, pendientes de él y de su estancia en el club para llegar al paso definitivo: que acepte la oferta económica y de proyecto, porque competencia por Guido ha habido, hay y habrá.