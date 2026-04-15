David Torres 15 ABR 2026 - 07:17h.

Unai Núñez sigue al margen pero tiene un plan para llegar a tiempo al duelo de Mallorca

Lesión de Eray Cömert: qué tiene y parte médico sin tiempo de baja con el Valencia

Compartir







ValenciaLa lesión de Eray Cömert en Elche ha trastocado todos los planes de Carlos Corberán. El central internacional suizo será baja en la finalísima de Mallorca y ha dejado, sobre el papel, al técnico con un único central en la plantilla: César Tárrega. El de Aldaia, sin embargo, no se ha entrenado este martes con el equipo pero parece que es más por una gestión de esfuerzos que por otra cosa. Los que son baja segura son Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, que han dicho adiós a la temporada, y el vasco Unai Núñez sigue sin entrenars con el grupo

PUEDE INTERESARTE El Valencia respira ante la lesión de Unai Núñez y desvela cuándo estará disponible

Unai Núñez al rescate

Sobre el papel, Carlos Corberán no tiene demasiadas alternativas en su esquema: Pepelu es un pivote reconvertido de urgencia, Rubo Iranzo, del filial, es más lateral pero podría aprovecharle al técnico de Cheste que, además, en Copa ya ha testado a los canteranos Panach y Fontanet, que este martes sí se ha entrenado con el grupo y que sí son centrales aunque no tienen experiencia en la élite.

Con todo, la gran esperanza del técnico y del valencianismo es que Unai Núñez culmine con éxito el trabajo de recuperación que está llevando a cabo. En ese sentido, según ha podido saber ElDesmarque, la idea del futbolista y de los médicos y recuperadores del club es que el futbolista llegue a tiempo para jugar en Mallorca. Cabe recordar que el Valencia CF informó que "tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Unai Nuñez padece una afectación de la región isquiotibial derecha sufrida en el partido del pasado domingo en Mestalla ante el RC Celta". Pero la lesión era menos grave de lo que se preveía y ha fe en que pueda llegar. Con él y con Tárrega, al menos para el once titular Corberán tendría resuelta la papeleta.