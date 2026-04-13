Lesión de Eray Cömert: qué tiene y parte médico sin tiempo de baja con el Valencia

Celia Pérez 13 ABR 2026 - 13:20h.

El central se tuvo que retirar en el partido frente al Elche

Alerta roja en Mestalla: Cömert acaba lesionado y deja al Valencia CF con un único central

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El Valencia aún sigue sufriendo las consecuencias del partido frente al Elche. El tropiezo en el Martínez Valero dejaron un mal sabor de boca al cuadro valencianista, que además sufrió la baja de un hombre importante para Carlos Corberán. Tal y como informó el propio técnico, Cömert había sufrido "un golpe en la cadera" que no le permitió continuar. Tan solo dos días después, el club ha emitido su parte médico sin tiempo especificado de baja.

Parte médico de Cömert

"Tras las pruebas efectuadas, el jugador del Valencia CF, Eray Cömert padece una lesión en la musculatura abdominal sufrida durante el partido del pasado sábado frente al Elche CF.

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El central valencianista seguirá tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica".

La jugada de la lesión de Cömert no ha estado exenta de polémica. La cuestión es que el Elche ganó gracias al único tanto de Cepeda, que llegó en una acción aislada en la que Eray Cömert estaba lesionado y pidiendo el cambio. La acción marcó el partido y sentenció a un Valencia que mira de reojo el descenso. El defensa tuvo que dejar su puesto en el campo en el 74', después de que el Elche aprovechara su lesión para marcar el 1-0. El suizo sufrió un golpe en el área y ya no pudo recuperarse.

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La baja de Cömert, junto a la de Unai Núñez, se suma a los dos lesionados de larga duración José Manuel Copete y Mouctar Diakhaby. A Carlos Corberán le queda únicamente sano César Tárrega y el jugador del filial, Rubo Iranzo. Sin embargo, el canterano tampoco jugó contra el Elche ya que el técnico valencianista optó por Pepelu.

Calentó con intensidad antes del pitido del intermedio y fue el elegido para jugar después cuando cayó Cömert. En los primeros 24 choques ligueros, el de Denia fue titular en 20, en algún caso como titular.