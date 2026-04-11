David Torres 11 ABR 2026 - 18:06h.

El problema de Carlos Corberán tras perder a Unai Núñez, cuatro lesionados en defensa

Cömert, segundo central que se lesiona esta semana

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ElcheEl Valencia CF ha sufrido una nueva lesión en su zaga, la de Eray Cömert en una acción fortuita en Elche. En una semana pierde dos centrales, pues la baja del suizo se suma a a lesión de Unai Núñez. El de Portugalete arrastra molestias desde el partido frente al Celta de Vigo el pasado domingo en Mestalla, aunque en principio no arrastran la gravedad que se preveía. "Cómert ha recibido un golpe en la cadera y no ha podido continuar el partido", ha explicado Corberán al final del choque

Eray Cömert dejaba su puesto en el campo en el 74 después de que el Elche aprovechara su lesión para marcar el 1-0. El suizo sufrió un golpe en el área y ya no pudo recuperarse.

Las bajas de Cömert y Unai Núñez se suman a los dos lesionados de larga duración José Manuel Copete y Mouctar Diakhaby. A Carlos Corberán le queda únicamente sano César Tárrega y el jugador del filial, Rubo Iranzo. Sin embargo, el canterano tampoco jugó contra el Elche.

Pepelu de central

Pero el cambio estaba cantado, Pepelu, que ha desaparecido del equipo tras la llegada de Guido Rodríguez, calentó con intensidad antes del pitido del intermedio y fue el elegido para jugar después cuando cayó Cömert. En los primeros 24 choques ligueros, el de Denia fue titular en 20, en algún caso como titular. Llevaba un minuto en los últimos seis y puede

A falta de más explicación oficial y el consiguiente parte médico, Cömert deberá ser revisado para ver qué tiene ya que es un futbolista aguerrido y poco acostumbrado a la queja que, si pidió el cambio, es porque el dolor le impedía seguir.

Por fortuna para los intereses valencianistas, el equipo descansa esta semana porque se disputa la final de la Copa del Rey pero a la semana siguiente tiene dos encuentros: Mallorca entre semana a domicilio y el Girona en Mestalla. En ellos se jugará la vida y evitar el descenso.