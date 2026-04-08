Pablo Sánchez 08 ABR 2026 - 13:13h.

Hugo Álvarez muestra el estado de su tobillo tras el plantillazo de Unai Núñez en el Valencia-Celta

Terminó tocado el partido frente al Celta

Compartir







Unai Núñez ha copado este miércoles la actualidad deportiva de un Valencia que prepara con mimo el partido de la próxima jornada frente al Elche, un duelo clave por la salvación que implica a un buen puñado de equipos. El club andaba pendiente del estado físico del central, que terminó con molestias el partido de la pasada jornada frente al Celta. Por suerte no parece ser tan grave como en un principio se pensaba, aunque su presencia frente a los ilicitanos está prácticamente descartada.

Según informa el Valencia, Unai Núñez sufre una lesión muscular menos grave de lo esperado inicialmente. El futbolista, aún así, será baja para el duelo frente al Elche y se espera que esté de vuelta para otro encuentro vital por el mismo objetivo como es la visita del Mallorca. La ausencia de Unai obligará a Carlos Corberán a mover piezas para formar la zaga.

PUEDE INTERESARTE El Valencia CF y Unai Núñez se dan 'like'

Así prepara el Elche la cita

El Elche realizó este miércoles una sesión de entrenamiento en el estadio Martínez Valero para preparar el encuentro del próximo sábado ante el Valencia, con la presencia de John Chetauya y Héctor Fort y las ausencias de Marc Aguado, Grady Diangana y Adam Boayar. John puede ser una de las principales novedades en la convocatoria tras haber dejado atrás los problemas físicos que le han impedido entrar en el equipo en las últimas jornadas, mientras Héctor Fort continúa quemando etapas en su recuperación tras ser intervenido del hombro en diciembre.

Grady Diangana regresó lesionado de su estancia con la selección de la República Democrática del Congo y está a la espera de conocer los resultados de las pruebas médicas a las que se ha sometido, por lo que su participación en el derbi autonómico está casi descartada. También sigue al margen del grupo Adam Boayar, igualmente con problemas físicos, mientras que la principal ausencia en el inicio de la sesión fue la de Marc Aguado, titular indiscutible en el centro del campo del Elche, que se quedó en el gimnasio realizando un trabajo específico.

Posteriormente, el aragonés se incorporó al trabajo con sus compañeros en la parte final de la sesión. El Elche no podrá contar este sábado con su capitán, Pedro Bigas, que cumplirá un partido de sanción tras ser expulsado la pasada jornada ante el Rayo Vallecano en Vallecas.