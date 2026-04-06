David Torres Valencia, 06 ABR 2026 - 10:50h.

El Valencia CF y Unai Núñez se dan 'like'

Fue la primera vez que jugó contra el equipo con el que tiene contrato dos temporadas más

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Unai Núñez, defensa del Valencia CF cedido por el Celta de Vigo, se enfrentó por primera vez contra el conjunto gallego este domingo en Mestalla, con el que tiene contrato dos años más. Al no existir cláusula del miedo, el vasco fue titular en el once de Carlos Corberán como falso lateral derecho y, como el resto del equipo, salió trasquilado tras la victoria viguesa. Unai Núñez cuajó uno de los partidos más flojos desde que llegó en enero. No desentonó especialmente, pero no estuvo al nivel de excelencia que había acostumbrado al respetable de Mestalla.

La prueba evidente es que, además, fue sustituido en el 62 (junto a otros tres compañeros más) para ceder su sitio a Thierry Rendall en busca de algo más de profundidad por la banda derecha. Si bien es cierto, el cambio no mejoró a un equipo pero dejó tocado a un Unai Núñez que, en la primera hora de partido, alternó acciones brillantes con otras más imprecisas e impropias del jugador vasco. Quizá la jugada que más llamó la atención fue cuando, de forma aparentemente involuntaria, pisó el tobillo de Hugo Álvarez tras una entrada en el centro del campo.

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Un partido especial para Unai Núñez

Ya en la previa quedó claro que no iba a ser un partido más para él. Su ex entrenador, Claudio Giráldez, que, en principio, no cuenta con él para la temporada que viene, habló de Unai en sala de prensa. "Estoy viéndolo bien, la suerte de que ha tenido continuidad tanto en Italia como en Valencia. Me alegro mucho por él, creo que es bueno para todos que así sea. Es un jugador que tiene muy buenas características, que necesita esa continuidad y me alegro por él y ojalá pues siga teniendo esa cuota de minutos". Lo cierto es que este domingo no pudo lucirse ante el que va a ser su entrenador en verano.

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Así está su futuro

En el Valencia CF, el vasco es un puntal y sueña con poder retenerlo al final de temporada, mientras en Vigo no cuenta. Será algo que se resuelva al final de campaña. El propio Unai, en el último parón de selecciones lo dejaba claro. "Lo único que sé es que tengo que volver a Vigo a hacer la pretemporada con ellos. Lo que tenga que pasar, pasará. Todavía tengo dos años más con ellos, pero sí, aquí estoy muy contento. Se ve reflejado en el campo y en el fútbol puede pasar de todo".

Ese es el primer paso. Su sueldo es elevado, tiene que volver a Vigo y, como ya avanzó ElDesmarque, será una situación que se resuelva más adelante, en verano. Y es que, Unai Núñez tiene dos años más de contrato con el Celta (acaba en 2029) y, aunque Claudio Giráldez no cuenta con él y parece que va a seguir siendo así en verano, se debe al club gallego y se debe negociar con ellos un precio de salida. En función de ese precio, el Valencia CF, que sí le gustaría que siguiera tras la cesión, tomará decisiones.