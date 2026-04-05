Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 15:06h.

Corberán apuesta por Rioja, Ramazani, Almeira y Hugo Duro. Giráldez por Duran, Jutglà y Hugo Álvarez

Claudio Giráldez elogia al Valencia de Carlos Corberán y celebra lo de Unai Núñez: "Es bueno para todos"

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VigoValencia CF y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que afrontarán, dentro de poco más de una hora en Mestalla, la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. Los pupilos de Carlos Corberán quieren engancharse a la lucha por Europa mientras que los de Claudio Giráldez buscan una victoria que les ponga a un solo punto del Real Betis, que ocupa la quinta plaza en la clasificación. Estas son las alineaciones confirmadas de Valencia CF y Celta de Vigo.

Once titular del Valencia

El Valencia CF sale con un once titular formado por Stole Dimitrievski; Unai Núñez, Cömert, Tárrega, Gayà; Guido Rodríguez, Javi Guerra, Ramazani, Rioja, André Almeida y Hugo Duro.

Carlos Corberán, técnico local, explicó en la previa del encuentro que "la temporada del Celta está siendo buenísima. Va a jugar cuartos de final de Europa League, está en puestos europeos... su trabajo es muy bueno y lo refrendan los hechos. Va a ser un partido muy exigente porque el Celta te obliga a dar lo mejor".

Recordó el partido disputado en Balaídos donde cayeron 4-1: "El partido de la primera vuelta fue muy doloroso, porque fue accidentado y el resultado fue doloroso. El equipo hizo cosas bien y otras no tanto en aquel partido".

De su contrato explicó que "es el mismo desde que llegué". "Lo más importante es que el compromiso, la ilusión, las ganas, la fe, la fuerza son las mismas del primer día que llegué y mi compromiso es devolver al Valencia al lugar en el que debe el club y su afición está", destacó.

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Sobre la importancia de Guido Rodríguez señaló que "un equipo no puede jugar bien si el entrenador es solo capaz de llegar a un jugador. Todos debemos entender el juego de la misma manera. Luego hay jugadores que tienen unos estímulos diferentes". "Guido es un jugador que tiene experiencia, liderazgo, forma parte de su carácter. Eso siempre es positivo", agregó.

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Óscar Mingueza, Ilaix Moriba, Hugo Sotelo, Sergio Carreira; Pablo Durán, Ferrán Jutglà y Hugo Álvarez.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al partido, apuntó que "el Valencia está en el mejor momento de la temporada, ha encontrada estabilidad en el juego y en los resultados". "Tienen una plantilla completísima, con muchos recursos y perfiles de jugadores distintos, que le hacen tener una variabilidad brutal en el once y en los cambios, con un entrenador muy bueno, con muchos recursos tácticos", destacó.

Sobre la cesión de Unai Núñez en el Valencia subrayó que "ha tenido continuidad tanto en Italia como en Valencia. Me alegro mucho por él, creo que es bueno para todos que así sea. Es un jugador que tiene muy buenas características y necesita esa continuidad".

Además destacó que nadie en el equipo está pensando en el partido del próximo jueves ante el Friburgo: "En el vestuario no pensamos en eso, tenemos que focalizarnos en el Valencia. Estamos en un momento en el que no podemos despistarnos ni un segundo. Es muy motivante ir a Mestalla, tenemos nueve partidos muy motivantes de aquí a final de temporada para poder soñar. Tenemos que ir con todo a cada partido".