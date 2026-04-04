Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 14:24h.

Iago Aspas, baja y fuera de la convocatoria

La rodilla de Filip Ugrinic responde y da un paso más hacia el Celta

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El Celta de Vigo afronta su visita a Mestalla con varias ausencias importantes. La más destacada es la de Iago Aspas, que se pierde su primera convocatoria liguera de la temporada tras sufrir una tendinopatía leve en el tendón de Aquiles. El capitán celeste, que había estado presente en todos los partidos de Liga hasta ahora, no viajará para medirse al Valencia CF, en un golpe sensible para el equipo.

Giráldez explica las bajas

En rueda de prensa, Claudio Giráldez detalló uno por uno los problemas físicos del equipo: “Se añade Starfelt, que viene con molestias lumbares”.

El técnico también explicó la situación de otros jugadores que, aunque no tienen lesiones graves, no llegan a tiempo: “Hay alguna molestia puntual de Ristic que no es importante, pero le impide poder estar”.

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Sobre la evolución de los lesionados, dejó un mensaje relativamente optimista: “Esperemos que los tres, que son cosas poco importantes, puedan recuperar, pero va a depender de sus sensaciones”.

Además de Carl Starfelt y Mihailo Ristic, siguen fuera: Matías Vecino y Miguel Román (baja para lo que resta de temporada).

Convocatoria marcada por las ausencias

Con este escenario, el Celta viajará con 24 futbolistas, incluyendo al canterano Andrés Antañón, que vuelve a entrar en dinámica del primer equipo. Las bajas obligan a reajustar el equipo en un partido exigente.

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Los convocados: Iván Villar (1), Radu (13), Marc Vidal (25), Óscar Mingueza (3), Joseph Aidoo (4), Sergio Carreira (5), Iaix Moriba (6), Borja Iglesias (7), Fer López (8), Ferrán Jutglà (9), Franco Cervi (11), Manu Fernández (12), Álvaro Núñez (14), Javi Rueda (17), Pablo Durán (18), Williot Swedberg (19), Marcos Alonso (20), Hugo Sotelo (22), Hugo Álvarez (23), Carlos Domínguez (24), Yoel Lago (29), Javi Rodríguez (32), Andrés Antañón (36) y Jones El-Abdellaoui (39).