El técnico del Aston Villa, sin mencionarlo, se acordó de sus primeros títulos europeos

Palmarés de la Europa League: campeones y subcampeones por años y equipos con más títulos

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El Aston Villa se ha proclamado campeón de la Europa League. Y el título, en clave española, tiene un sello inconfundible: Unai Emery. El técnico ha logrado el quinto entorchado de su carrera tras la goleada ante el Friburgo (0-3), en un duelo bastante cómodo que se abrió precisamente gracias a la pizarra con un golazo de Tielemans.

Como era de esperar, el Sevilla se acordó de Emery tras el triunfo a través de las redes sociales. También lo hizo el Villarreal, con el que ganó su cuarto trofeo. Y el técnico, a su vez, no tuvo reparo a la hora de recordar sus inicios en el fútbol europeo.

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"Villa, Villa...", bromeaba Emery a pie de campo tras proclamarse campeón, recordando que los tres equipos con los que ha ganado la competición, Sevilla, Villarreal y Aston Villa, coinciden en esas dos sílabas.

"Muy contento", dijo entre el inglés y el español. Y fue ahí cuando se acordó de sus primeros títulos: "Tengo suerte de estar en grandes clubes que me han enseñado a querer esta competición, a luchar por ella".

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También se acordó de sus futbolistas, "jugadores buenos que como hoy han demostrado el compromiso a trabajar y jugar un partido respetando al rival y a la competición y luego imponerse en el juego".

Y finalmente, lanzó un mensaje esperanzador hacia el futuro con recuerdos del pasado: "El Aston Villa se lo merece por todo lo que está trabajando por construir otra vez un gran club, que ya lo es, pero un gran club al nivel de los mejores de Inglaterra y a la vez tener su espacio en Europa. Ganó la Champions y eso es un recuerdo muy bonito, y repetir hoy ganando una competición europea es algo que nos hace muy felices porque estamos consiguiendo recuperar ciertas cosas y emociones que hacía mucho que no se vivían".