Basilio García Sevilla, 20 MAY 2026 - 18:30h.

Las renovaciones de Oso y Castrín, cerca de concretarse; la de Bruno Luque, hecha

El Sevilla ultima la renovación de Andrés Castrín, que firmará hasta 2030

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El Sevilla FC consiguió el pasado fin de semana amarrar la permanencia, y este sábado da fin a una temporada convulsa. Ahora, el club tiene muchos frentes que abordar, desde una venta a Sergio Ramos que se está complicando, a la confección de una plantilla que no tiene planificador claro tras la salida anunciada de Antonio Cordón.

Con todo, hay una cosa clara, y es que, pase lo que pase con la venta, el Sevilla tendrá que volver a mirar a la cantera ante las apreturas económicas que atraviesa. Tanto para formar la plantilla del futuro como para generar importantes plusvalías. Los chicos formados en la carretera de Utrera han sido clave para la consecución del objetivo, hasta el punto de que Juanlu, Kike Salas y Carmona se han colado en el top ten de canteranos con más partidos oficiales en el Siglo XXI.

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Los otros dos nombres que han sido noticia esta temporada han sido los de Andrés Castrín y Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’. Dos irrupciones en el primer equipo que hacía tiempo que no se daban, y que han sido importantísimos en el tramo final de la temporada.

El club está trabajando desde hace tiempo en las renovaciones de ambos -la del lucense, avanzada en su día por ElDesmarque-, las sensaciones son buenas según adelanta Canal Sur y se podrían cerrar en los próximos días. El papel de Agustín López, responsable de cantera, ha sido importante ante la salida de Cordón y al quedarse la dirección deportiva sin un referente claro, con José Ignacio Navarro asumiendo el mando de manera interina.

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No son pocos los sevillistas que han visto en la pareja de centrales formada por Kike Salas y Andrés Castrín una fiabilidad que no se conocía por Nervión en las últimas temporadas, pese a los importantes traspasos pagados para esa zona. “Lo de Castrín y Kike Salas ha sido una locura. Sobre todo Kike, en una situación que no era fácil y los canteranos han tenido mucha personalidad. Carmona también ha acabado espectacular. Como canterano, me llena de orgullo que hayan tirado del carro en momentos de dificultad”, expresaba, por ejemplo, Diego Capel -el tercer canterano con más partidos en el primer equipo- estos días en los medios oficiales del club.

Apuntalando la base

Además, más allá de los resultados de una cantera que también ha sufrido el tijeretazo económico, el club sigue dando pasos para ‘amarrar’ a los chicos que son considerados para seguir subiendo escalones. En invierno, por ejemplo, se dejó cerrada la renovación de Nico Guillén, que apunta a debutar este sábado con el primer equipo en el intranscendente partido de Vigo. Pero hay más.

La pasada semana se hizo pública la renovación de Manuel Ángel, internacional sub 19 que ha pasado por el División de Honor Juvenil, el Sevilla C y el Sevilla Atlético. Miguel Sierra, Ibra Sow, Jesús Luque o Marcos Lucchin han ampliado su contrato en los últimos meses, y el último ha sido Bruno Luque, internacional cadete que ha ampliado su contrato hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, poco antes de pasar a la categoría juvenil.