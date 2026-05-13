César Azpilicueta se rinde a la cantera del Sevilla: "Son la base"
El Sevilla vuelve a sonreír. Aunque aún no es matemático, el conjunto dirigido por Luis García Plaza consiguió una importantísima victoria ante el Villarreal (2-3) que le acerca notablemente a la salvación y, en gran parte, el triunfo llegó gracias a la aportación de los jóvenes, a los que no dudó en rendirse César Azpilicueta.
Voz experimentada del banquillo, el '3' atendía a los micrófonos de SFC+ tras la victoria ante el Villarreal y al ser cuestionado por la cantera del Sevilla reconocía que "vengo de clubes con grandes canteras como Osasuna, el Chelsea, aquí está claro que también lo es, han dado un paso adelante. Están participando mucho, desde el principio, gente más consagrada como Juanlu, Kike o Carmona, que llevan más tiempo".
"La base debe ser siempre de la gente de casa, que tienen que tirar adelante. Nosotros tenemos que ayudarles, la situación que están viviendo estas últimas temporadas, no es fácil. Les va a permitir crecer, ojalá vivamos tiempos mejores".
Kike Salas y su 'pegada' con "todo"
Igualmente, Kike Salas atendió a los micrófonos televisivos previamente y comentó que "es un sentimiento inexplicable, devolverle a la afición todo el cariño que nos dan, creo que nos lo hemos dejado todo, hemos demostrado que podemos con esto. Es una alegría inmensa, es un gran alivio, porque llevamos una temporada bastante dura".
"No hemos entrado bien, Oso nos ha dado ese plus que necesitábamos, he visto el balón por banda, me quede en el área y la he reventado con lo que podía", añadía el zaguero antes de cerrar su comparecencia. "Siempre sentimos el cariño de la afición, ellos nos han dado ese plus, hoy han estado desde el calentamiento. Después del partido de Osasuna, nos daban por muertos, pero confiábamos en nosotros. Lo hemos dejado todo, nos ha caído la recompensa".