Basilio García Sevilla, 13 MAY 2026 - 21:20h.

Con 43 puntos, se puede permitir el lujo de mirar hacia arriba

Uno por uno del Sevilla FC ante el Villarreal: sorpresas te da la vida

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El Sevilla FC ha dejado prácticamente cerrada la permanencia este miércoles tras su magnífica victoria ante el Villarreal CF en el Estadio de La Cerámica. El equipo se sobrepuso a un mal inicio, remontando un 2-0 con golazos de Oso, Kike Salas y Akor Adams, suma 43 puntos e incluso se puede permitir el lujo de mirar hacia arriba.

Tanto es así, que en estos momentos el Sevilla tiene más opciones de entrar en Europa que de descender a LALIGA HYPERMOTION, lo que jamás hubiera imaginado cualquier sevillista teniendo en cuenta el calvario que ha vivido durante prácticamente la temporada.

Según apunta en su cuenta de X @LaLigaenDirecto, el Sevilla tiene ahora casi diez veces más opciones de acabar en el séptimo puesto, que daría acceso a la UEFA Conference League, que de bajar a Segunda división. Eso sí, sin tener en cuenta que aún quedan cinco partidos para que finalice la jornada.

Las opciones de descenso del equipo nervionense son de apenas un 0,27%. Esos 43 puntos logrados con un magnífico nueve de nueve le ponen la salvación prácticamente en bandeja, pero es que en estos momentos está en la décima posición a solo dos puntos del séptimo puesto. Eso sí, el Getafe, el Rayo Vallecano, el Valencia y la Real Sociedad aún no han disputado sus partidos de la jornada 35.

Europa, difícil pero no imposible

La posibilidad de entrar en Europa es mínima, sería un milagro nunca visto, aunque LALIGA EA SPORTS 2025/26 está así de extraña. Las posibilidades de acabar en el séptimo puesto son de un 2,5%. Todo pasaría por ganar los dos partidos que le quedan, sumando cinco triunfos seguidos si son capaces de vencer al Real Madrid y al Celta de Vigo. Difícil, casi imposible, pero en Nervión nunca se rinden.